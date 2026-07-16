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Argentinos futbolininkai pergalę šventė „pagerbdami tylos minute mirusius anglus“

2026 m. liepos 16 d. 12:30
Lrytas.lt
Argentinos futbolo rinktinė po įspūdingos pergalės pasaulio čempionate ir vėl nuskambėjo su kontraversišką skanduote.
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Lionelio Scaloni auklėtiniai trečiadienį pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje 2:1 nugalėjo Anglijos rinktinę ir žengė į finalą, kuriame galės ginti čempionų titulą.
Argentiniečiams rungtynės prieš Angliją jau yra tapusios principinėmis, o visų rungtynių metu aikštėje netrūko konfliktų ir pražangų.
Po mačo argentiniečiai šventė pergalę vaikščiodami iškėlę plakatą „Las Malvinas son Argentinas“ (liet. „Folklando (Malvino) salos priklauso Argentinai“).
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1982 metais Didžioji Britanija ir Argentina stojo į karą dėl šių, netoli Argentinos esančių salų.
O internete paplito vaizdo įrašas iš Argentinos rinktinės rūbinės. Nors skanduotės yra įprastas dalykas, viena iš jų sukėlė ypatingą kai kurių sirgalių pasipiktinimą – vaizdo įraše girdėti, kaip „Scaloneta“ dainuoja: „Tylos minutė Anglijai, kuri yra mirusi“.
Tuo tarpu rungtynių metu Argentinos sirgaliai skandavo „Tylos minutė Anglijai, kuri yra mirusi". Prancūzai antradienį pusfinalyje pralaimėjo Ispanijos rinktinei.
Tai ne pirmas kartas, kad yra piktinamasi Argentinos futbolininkų skanduotėmis. 2024 metais po triumfo „Copa America“ čempionate, Londono „Chelsea“ saugas nufilmavo save ir komandos draugus skanduojančius rasistinę skanduotę apie Prancūziją, nors ši tame turnyre net nedalyvavo.
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