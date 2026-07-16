Argentinos rinktinė pusfinalyje dramatiškai 2:1 palaužė Anglijos komandą ir iškovojo vietą finale.
Po rungtynių Argentinos futbolininkai iškėlė plakatą su užrašu „Las Malvinas son Argentinas“ (liet. „Folklando (Malvino) salos priklauso Argentinai“).
1982 metais Didžioji Britanija ir Argentina stojo į karą dėl šių, netoli Argentinos esančių salų.
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Per 74 dienas trūkusį karą 655 Argentinos ir 255 Jungtinės Karalystės kariai bei 3 salų gyventojai.
Dėl šio iškelto politinio plakato Argentinos rinktinė gali sulaukti nemažos piniginės bausmės.
FIFA dar 2014 metais skyrė Argentinai 20 tūkst. svarų sterlingų baudą už tai, kad prieš draugiškas rungtynes su Slovėnija komanda iškėlė plakatą su ta pačia žinute.
Argentinos valstybė vis dar nepripažįsta, kad Folklandų salos priklauso britams. 2013 m. Folklando salose vietos vyriausybės iniciatyva buvo surengtas referendumas dėl salų politinio statuso. Tačiau 1513 iš 1517 balsavusių referendume pasisakė už esamo salų statuso išsaugojimą.
Argentinos prezidentė Cristina Kiršner pareiškė, kad salos statuso klausimą reikia spręsti derybų keliu, o jos gyventojų nuomonė nėra svarbi.
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