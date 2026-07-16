Po ypač skaudaus antausio - Anglijos trenerio pasiteisinimai: įkando kritikams

Anglai pusfinalyje pirmieji pelnė įvartį, tačiau galiausiai 1:2 suklupo prieš Argentinos komandą.
55-ąją minutę anglus į priekį išvedė į „Barcelona“ ekipą perėjęs Anthony Gordonas. Iki šio momento Anglijos rinktinė atrodė kur kas geriau atakuodama ir atrodė, jog pelnytas įvartis gali užkurti anglus dar didesnei persvarai, tačiau Europos rinktinė pradėjo atidavinėti iniciatyvą varžovai.
Th. Tuchelio auklėtiniai pradėjo vis dažniau žaisti tik prie savo vartų, o rinktinės strategas 72-ąją minutę nusprendė įvarčio autorių A. Gordoną pakeisti „Aston Villa“ gynėju Ezri Konsa.
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Po 10-ies minučių vokietis atliko dar du į gynybą akcentuotus gynėjus, o Argentiniečiai 85-ąją minutę pagaliau įveikė Anglijos „autobusą“.
85-ąją minutę pirmąjį įvartį pelnė Enzo Fernandezas, o per teisėjo pridėtą laiką Lautaro Martinezas pasižymėjo pergalingu smūgiu.
„Jeigu kažkas nepasiseka, tuomet lengva sakyti, kad tai buvo klaidingi sprendimai. Mes tiesiog stengėmės padėti žaidėjams. Iškart praleidome įvartį. Nusprendėme pereiti prie penkių gynėjų išsidėstymo, nes tarpai buvo tiesiog per dideli.
Iškart po mūsų įvarčio, dar neatlikus jokių keitimų, leidome varžovams atlikti gerokai per daug perdavimų iš kraštų ir susikurti per daug progų. Stengėmės padėti, tačiau atsakomybė tenka treneriui“, – kalbėdamas su BBC po rungtynių teigė anglų strategas.
Nuo A. Gordono įvarčio iki išlyginamojo įvarčio Anglijos rinktinė kamuolį kontroliavo vos 12 procentų laiko.
Strategas ginasi, jog strateginės klaidos nebuvo padarytos, tiesiog jo auklėtiniai nebesugebėjo laimėti dvikovų dėl kamuolio ir dėl to vaizdas aikštelėje apsivertė 180 laipsnių.
„Mes negalėjome išsilaisvinti. Žinoma, norėjome siekti antrojo įvarčio, tačiau nejaučiau, kad į puolimą orientuotas keitimas būtų padėjęs.
Mes pasilikome prie savo 4–4-2 taktinio išsidėstymo, tačiau tapome pasyvūs, nesugebėjome laimėti dvikovų dėl kamuolio ar jo išlaikyti. Tai nebuvo struktūrinė problema.
Po įvarčio nieko nepakeitėme, tačiau rungtynės visiškai apsivertė. Suprantu, kad tokios diskusijos vyksta, o kiti treneriai po rungtynių viską žino geriau“, – kalbėjo Th. Tuchelis.
Nors anglų kova dėl titulo ir baigėsi, tačiau Th. Tuchelis tvirtina, jog dėl pasirodymo nesigali, o jo auklėtiniai sužaidė geriausias rungtynes.
„Turėjau priimti sprendimą, – sakė jis. – Privalau išanalizuoti rungtynes. Prisiimu atsakomybę. Nesigailiu dėl nieko. Komanda atidavė viską ir mes buvome labai arti. Nusipelnėme pirmauti 1:0. Atsižvelgiant į aplinkybes, sužaidėme bene geriausias savo rungtynes. Jokio gailesčio.“
Anglijos vyrų futbolo rinktinėArgentinos vyrų futbolo rinktinėThomas Tuchelis
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