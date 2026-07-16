Netikėtas Anglijos lyderio veiksmas – po rungtynių trenkė varžovui

Anglai trečiadienį pusfinalyje 1:2 apmaudžiai nusileido Argentinos.
Visų rungtynių metu tarp abiejų komandų vyko itin kieta ir fiziška kova. Galėdavai netgi nustebti, jeigu kovojant dėl kamuolio kažkuris futbolininkas po to neapsistumdytų ar nemesteltų replikų.
Panašu, jog emocijos neatslūgo ir po mačo.
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Teisėjui paskelbus rungtynių pabaigą argentiniečiai pradėjo švęsti patekimą į finalą, o anglai stengėsi suprasti, kas įvyko.
Jude‘ui Bellinghamui stovint vietoje, šalia pradėjo kurtis triumfuojančių Argentinos futbolininkų ratelis, prie kurio prisijungė ir Valentinas Barco. 21-erių argentinietis prabėgo pro J. Bellinghamą, tačiau pastarasis atėjo prie besidžiaugiančio V. Barco ir vožtelėjo jam į galvą.
Aikštėje kilo susistumdymas, tačiau rimtesnio konflikto pavyko išvengti.
Iš vaizdo įrašų sunku suprasti, dėl ko supyko „Real“ komandos lyderis, o konflikto tarp futbolininkų nebuvo ir aikštėje, kadangi V. Barco visas rungtynes praleido ant atsarginių suolo.
Visgi tarp sirgalių vyrauja teorija, jog besidžiaugdamas V. Barco leptelėjo komandos draugams kažką, kas nukreipta prieš Anglijos rinktinę, tačiau Ispanijoje rungtyniaujantis J. Bellinghamas viską puikiai suprato.
Anglijos vyrų futbolo rinktinėJude'as BellinghamasMadrido Real
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