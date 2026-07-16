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Po saldžios pergalės L. Messi kirto anglams ir už aikštės ribų – žodžiai žaibiškai išplito internete

2026 m. liepos 16 d. 15:27
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionės titulą ginanti Argentinos rinktinė toliau tęsia sėkmingą žygį planetos pirmenybėse.
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Argentiniečiai trečiadienį vykusiame pusfinalyje po dramatiškos kovos 2:1 palaužė savo principinį varžovą – Angliją.
Vienu iš pagrindinių pergalės kalvių tapo nesulaikomas 39-erių L. Messi – Argentinos rinktinės kapitonas mačo pabaigoje atliko du įspūdingus rezultatyvius perdavimus, kurie virto į finalą komandą išvedusiais įvarčiais.
Po pergalės L. Messi kirto tiek Argentinos rinktinės kritikams, tiek ir Anglijos rinktinei, o jo ištarti žodžiai greitai išplito internete.
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„Jei būtume pralaimėję Anglijai, žinome, kad kai kurie žmonės būtų pasinaudoję proga pasakyti visokių nesąmonių, bet mes jiems tokios progos nesuteikėme.
Taip pat žinojome, kad kai prasideda futbolas, esame tiesiog geresnė komanda nei Anglija“, – rėžė L. Messi.
Jo ir Argentinos rinktinės sekmadienį pasaulio futbolo čempionato finale lauks Ispanijos rinktinė.
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinėAnglijos vyrų futbolo rinktinė
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