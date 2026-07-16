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Vilniuje – futbolo šventė: „Žalgiris“ kovoja dėl bilieto į kitą Europos turnyro atrankos etapą

2026 m. liepos 16 d. 19:08
Lrytas.lt
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Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai tęsia žygį UEFA Europos Konferencijų lygos atrankoje. Ketvirtadienį vilniečiai namuose priima OFK „Petrovac“ klubą iš Juodkalnijos.
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Tai yra antrosios pirmojo atrankos etapo rungtynės. Prieš savaitę vilniečiai išvykoje iškovojo pergalę 3:1.
Vilniuje vykstančio mačo pradžia – 20 val., o rungtynių eigą galėsite sekti naujienų portale Lrytas.
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„Manau, kad svečiuose pavyko neblogai sužaisti ir pasiekti gana gerą rezultatą. Tačiau laukia antrosios rungtynės.
Bandau nuteikti komandą, kad persvarą turime, bet turime ruoštis taip, lyg rungtynės išvykoje dar nieko nebūtų nulėmusios. Esame pasiruošę. Tikiuosi, laukia tikrai nelengva kova“, – prieš rungtynes kalbėjo A. Skerla.
Šios poros nugalėtojai kitame Konferencijų lygos atrankos etape žais prieš Tbilisio „Dinamo“ ir Liuksemburgo „Mondorf“ poros nugalėtoją.
Vilniaus ŽalgirisUEFA Europos konferencijų lyga

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