W. Rooney sumalė į miltus Anglijos rinktinei vadovaujantį vokietį

Argentinos futbolo rinktinė trečiadienį pasaulio čempionato pusfinalyje 2:1 nugalėjo Anglijos rinktinę.
Milžiniškos kritikos po mačo susilaukė Anglijos rinktinės treneris Th. Tuchelis.
Strategas buvo kaltinamas, jog po pelnyto įvarčio užsidarė gynyboje ir visiškai atidavė kontrolę Argentinos komandai, kuri tuo pasinaudojusi pelnė 2 įvarčius.
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Legendinis anglų puolėjas W. Rooney pareiškė, jog su tokiais keitimais vokietis pats prisiprašė bėdos.
„Būkime atviri, manau, kad sprendimai, kuriuos priėmė Thomas Tuchelis, šįvakar mums kainavo pergalę.
Buvome tokioje geroje pozicijoje, bet nežinojome, ką daryti. Mes atsitraukėme atgal, leidome jiems mus spausti. Jie mus užspaudė ir mes palūžome. Kai tik jie įmušė pirmąjį įvartį, buvo neišvengiama, kad įmuš ir antrąjį.
Kai atsiduri priekyje, turi ten ir pasilikti. Išsiveržiame į priekį 1:0, o tada atsitraukiame, atliekame keitimus, pereiname prie penkių ar šešių gynėjų linijos. Jei leidi Lioneliui Messi ir Argentinai tave spausti, pats prašaisi bėdos“, – BBC eteryje kalbėjo anglas.
Pasak buvusio futbolininko, patys žaidėjai pamatę atliekamus gynybinius keitimus suprato, jog nusimato itin ir varginantis darbas.
„Kai turėdavome kamuolį, neturėdavome jokių variantų puolime. Tiesiog nuolat spirdavome jį toli į priekį.
Kai Th. Tuchelis atliko tuos keitimus, aikštėje buvę žaidėjai tikriausiai pagalvojo: „o, ne“. Jie tikrai žinojo, kas laukia. Jiems būtų reikėję milžiniškos sėkmės dozės, kad išsaugotų tokį rezultatą iki rungtynių pabaigos“, – teigė W. Rooney.
Prie buvusio puolėjo kritikos prisidėjo ir ilgus metus Anglijos rinktinės vartus saugojęs Joe Hartas.
„Jie sugrįžo prie to, ką darė rungtynėse prieš Meksiką bei Norvegiją ir aklinai užsidarė gynyboje. Tačiau tai atrišo rankas Lioneliui Messi, kuris paskutines 15 minučių visiškai diktavo žaidimo sąlygas.
Kai tik buvo įmuštas tas pirmasis įvartis, o Anglija jau buvo atlikusi savo keitimus, viskas galėjo pakrypti tik viena linkme“, – pareiškė J. Hartas.
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