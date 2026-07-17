Žaidėjų pirkimo ir registravimo apribojimai Rusijos „Premier“ lygos klubui buvo įvesti liepos 14 dieną. Apie sankcijas „Achmat“ buvo paskelbta oficialioje FIFA svetainėje.
„Achmat“ ekipos viceprezidentas ir generalinis direktorius Achmedas Aidamirovas pranešė, kad šią situaciją sukėlė solidarumo mokėjimų pervedimo per FIFA atsiskaitymo platformas problemos.
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Jis teigė, kad klubas negali pervedinėti pinigus į reikiamas sąskaitas dėl dabartinių sankcijų apribojimų Rusijai.
Mat visi tarptautiniai finansiniai pervedimai dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje yra sustabdyti, gyventojai negali naudotis pasaulinėmis kreditinėmis ir debitinėmis kortelėmis, o kompanijos negali pervedinėti pinigus užsienio bendrovėms pasaulinėmis valiutomis.
A. Aidamirovas piktinosi, kad „Achmat“ klubas ne kartą kreipėsi į FIFA, prašydamas pasiūlyti problemos sprendimo mechanizmą, tačiau, anot jo, pasaulinė futbolo organizacija tokio sprendimo nepateikė ir ignoravo Čečėnijos komandą. Vietoj to, klubui buvo uždrausta registruoti naujus žaidėjus.
„Achmat“ patvirtino savo ketinimą apskųsti tarptautinės federacijos sprendimą Sporto arbitražo teismą.
„Achmat“ futbolo klubas priklauso Čečėnijos Respublikos vadovybei, o jo faktinis vadovas ir garbės prezidentas yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino paskirtas Čečėnijos „gubernatorius“ Ramzanas Kadyrovas.
Net ir klubo pavadinimas yra R. Kadyrovo tėvo vardas – Achmatas Kadyrovas pradžioje buvo sukilėlis, kovojo prieš rusų invaziją į Čečėniją, tačiau po to koloboravo ir tapo pirmuoju rusų užgrobtos Čečėnijos vadovu.
2004 metų gegužės 9 dieną per Rusijos švenčiamą pergalės dieną Antrąjame pasauliniame kare jis buvo susprogdintas Grozno stadione kovotojų už savo šalies laisvę. Po to jo pareigas perėmė R. Kadyrovas.
Futbolo klubas teisiškai įsteigtas kaip ne pelno siekianti organizacija, glaudžiai susijusi su Čečėnijos vyriausybinėmis agentūromis ir „Achmat Kadyrov“ regioniniu viešuoju fondu.
ČečėnijaRamzanas Kadyrovasfutbolo klubas
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