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D. Maradonos kapitono raištis parduotas už milžiniškus pinigus

2026 m. liepos 17 d. 09:50
Lrytas.lt
Legendinio Argentinos futbolininko Diego Maradonos nacionalinės ekipos kapitono raištis parduotas aukcione už 512 000 JAV dolerių.
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1986 m. pasaulio čempiono Diego Maradonos kapitono raištis buvo parduotas „Sotheby's“ aukcione už 512 tūkst. dolerių, teigiama aukcionų namų svetainėje.
Prieš 1986 m. pasaulio futbolo čempionato pradžią D. Maradona buvo paskirtas Argentinos nacionalinės rinktinės kapitonu.
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Ketvirtfinalio rungtynėse su Anglija, kurias laimėjo argentiniečiai 2:1, pasaulio futbolo ikona pelnė du neįtikėtinus įvarčius, kuriuos pavadino „Dievo ranka“ ir „Šimtmečio įvarčiu“.
D. Maradona parduotą kapitono raištį dėvėjo trejose rungtynėse, įskaitant dvikovą ​su Anglija ir pergalę prieš Vakarų Vokietiją 1986 m. pasaulio futbolo čempionato finale rezultatu 3:2.
Po turnyro raištį D. Maradonos šeimos narys padovanojo „Estadio Azteca“ Meksikoje, kur vyko finalinės rungtynės, darbuotojui.
Diego MaradonaArgentinos vyrų futbolo rinktinėkapitono pareigos

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