„Tai tinkama pabaiga turnyrui, kuris parodė Amerikos gebėjimą priimti pasaulį didžiausioje arenoje“, – sakė D. Trumpo atstovė spaudai Karoline Leavitt.
Turnyras buvo „žiūrimiausias, saugiausias ir sėkmingiausias pasaulio čempionatas Amerikos istorijoje“, kalbėjo ji. K. Leavitt duomenimis, D. Trumpas jau penktadienį ketina vykti į Niujorką, kur dalyvaus FIFA priėmime „Trump Tower“ dangoraižyje.
Tada sekmadienį prezidentas stebės pasaulio čempionato finalą, vyksiantį „MetLife“ stadione Ist Raderforde Naujojo Džersio valstijoje.
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Argentinos prezidentas Javieras Milei tuo tarpu pareiškė, kad nevyks į finalo rungtynes. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politikas tai argumentavo prietaru.
„Jokiomis aplinkybėmis“ jis nelaužys savo sėkmės ritualo stebėti pasaulio čempionatą iš prezidento rezidencijos Buenos Airėse, sakė J. Milei Argentinos radijo stočiai „El Observador“.
J. Milei atskleidė dar vieną laimės ritualą: jis dabar per kiekvienas rungtynes vilki storą Argentinos naftos koncerno YPF striukę. Prezidentas pasakojo vilkėjęs šią striukę – „nes buvo šalta“ – per ketvirtfinalį, kuriame Argentina 3:1 įveikė Šveicariją.
„Kai ją nusivilkau, gavome įvartį į savo vartus. Tada vėl ją užsivilkau ir nuo tada nenusivilkau“, – teigė prezidentas.
FIFA vadovas Gianni Infantino paskelbė, kad nugalėtojams „magišką“ pasaulio čempionato taurę nori įteikti kartu su D. Trumpu.
D. Trumpui tai gali būti kiek rizikinga: kai 2025 m. liepą tame pačiame stadione sėdėdamas šalia G. Infantino stebėjo FIFA pasaulio futbolo klubų taurės finalą, D. Trumpas buvo nušvilptas sirgalių.