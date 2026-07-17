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Finalas – su papildomu prieskoniu: čempionate gali kristi neįtikėtinas visų laikų rekordas
2026 m. liepos 17 d. 18:30
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Ispanijos futbolininkai birželio 15 dieną žaisdami pirmąsias pasaulio pirmenybių rungtynes nesugebėjo įmušti nė vieno įvarčio į turnyro debiutantės Žaliojo Kyšulio rinktinės vartus.
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