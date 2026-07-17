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Kyjivo Maidane atsisveikinta su kare prieš rusus žuvusiu Lietuvos futbolininku

2026 m. liepos 17 d. 12:46
Lrytas.lt
2026 m. birželio mėnesį Ukrainoje, kovodamas už šalies laisvę, žuvo 25-erių metų lietuvis savanoris Ignas Kailius. Pranešama, kad Lietuvoje jis sportavo ir buvo futbolininku – savo laiku žaidė Marijampolės „Sūduvos B“ ekipoje.
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I. Kailius Ukrainos ginkluotosiose pajėgose savanoriu tarnavo nuo vasario mėnesio. Jis dingo be žinios birželio pradžioje per kovinę užduotį po intensyvaus priešo apšaudymo.
Vėliau buvo patvirtinta tragiška žinia apie kario žūtį. Žuvusiam lietuviui pagarbą savo socialiniuose tinkluose išreiškė Marijampolės futbolo klubas bei Vilniaus „Žalgiris“.
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Kaip pranešė penktadienį sostinės „Žalgirio“ ekipos sirgalių judėjimas „Pietų IV Ultras“, būtent šiandien Kyjivo Maidano aikštėje vyko atsisveikinimas su lietuviu savanoriu.
„Pietų IV Ultras“ atstovai būdami su savanorių misija Kyjive atėjo atsisveikint su žuvusiu sportininku ir kariu-savanoriumi.
„Atiduota paskutinė Pagarba ir atsisveikinimo gėlės. Kremavus, palaikai bus parvežti namo, kai bus atsisveikinimas Lietuvoje, ateikit, atiduokit pagarbą“, – skelbiama socialiniame sirgalių puslapyje.
Marijampolės Sūduvafutbolininkaskaras Ukrainoje
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