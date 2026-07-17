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Nykus Cristiano Ronaldo antirekordas – sunku žvaigždę pavadinti puolėju

2026 m. liepos 17 d. 10:37
Lrytas.lt
Analitinė kompanija „OptaJoe“ paskelbė, kad Portugalijos futbolo rinktinės puolėjas ir pasaulinė žvaigždė Cristiano Ronaldo pasiekė naują pasaulio čempionatų antirekordą.
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41 metų futbolininkas dabar tapo vieninteliu puolėju per visą turnyrų istoriją, sužaidusiu daugiausiai pasaulio čempionato atkrintamųjų varžybų ir nepelniusiu nė vieno įvarčio iš žaidimo.
Per savo karjerą C. Ronaldo jau žaidė šešiuose planetos čempionatuose ir per juos dalyvavo 10-yje atkrintamųjų dvikovų. Tačiau puolėjas taip ir nė karto nepasižymėjo pelnant įvartį iš žaidimo.
C. Ronaldo pelnė tik vieną įvartį atkrintamosiose varžybose – šių metų pasaulio čempionato šešioliktinalyje.
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Tačiau jis įmušė 11 metrų baudinį, kuris nelaikomas įvarčiu „iš žaidimo“, o Portugalija nurungė šešioliktfinalyje Kroatiją 2:1.
Portugalijos rinktinė iškrito iš 2026 m. pasaulio čempionato aštuntfinalyje 0:1 pralaimėjusi Ispanijai.
2026 m. FIFA pasaulio čempionatas vyksta Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje nuo birželio 11 d. iki liepos 19 d.
Dabartinė pasaulio čempionė yra Argentina.
2022 m. pasaulio čempionato finale Argentinos rinktinė susitiko su Prancūzija. Rungtynės po pagrindinio laiko baigėsi 3:3, tačiau Argentina laimėjo baudinių serijoje 4:2.
Cristiano RonaldoPortugalijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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