„Kauno Žalgiris“ nepasigailėjo „Šiaulių“

Susitikimas prasidėjo labai aktyviai – jau 5-ąją minutę šiauliečius po Dominyko Kubilinsko perdavimo į priekį išvesti galėjo dar šiais metais „Kauno Žalgiriui“ atstovavęs Davis Ikauniekas, tačiau puolėjo smūgį galva atmušė Tomas Švedkauskas. Kitoje aikštės pusėje žalgiriečiai progą pavertė įvarčiu. Standartinės padėties metu tiksliai smūgiavo Rokas Lekiatas.
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Baigiantis pirmajam kėliniui Manto Kuklio auklėtiniams buvo suduotas antras smūgis. Po Nosa Edokpoloro perdavimo kamuolį į vartų tinklą galva pasiuntė žalgiriečių puolėjas Haris Kadričius.
Iškart po pertraukos svečiai iš Saulės miesto turėjo neblogą galimybę sušvelninti atsilikimą, tačiau Edgaro Bierantos smūgis galva skriejo šalia virpsto.
68-ąją minutę į Gusto Baliutavičiaus vartus krito trečiasis įvartis – kontratakos metu į tolimąjį vartų kampą tiksliai smūgiavo po keitimo aikštėje pasirodęs Fabienas Ourega.
Po dar keturių minučių už grubią klaidą šalia savosios baudos aikštelės šiauliečius nubaudė Gratas Sirgėdas.
Pergalę iškovoję žalgiriečiai su 34 taškais pirmauja čempionate, o šiauliečiai su 13 taškų lieka turnyro lentelės dugne.