Paviešinę skandalingą įrašą „Žalgirio“ sirgaliai rusiško pasaulio gerbėjams siūlo iššūkį: kviečia į stadioną

Šioje dvikovoje „Žalgirio“ komanda turėjo kaip niekad rimtą palaikymą – į rungtynes susirinko apie 5 tūkst. aistruolių, ypač gausi buvo ir „žaliai-baltų“ aršiausių fanų klubo bendruomenė.
Tačiau pasibaigus rungtynėms keli šios fanų grupės nariai „pasižymėjo“ ir kitu ir visiškai nykiu aspektu – vykdami namo autobuse vyriškis su mergina užsipuolė kitus keleivius, šaukė „Slava Rossii“, mėtėsi tam prieštaraujantiems epitetais „debil“ ir aiškino, kad jie gimė Lietuvoje.
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Liudininkai pasakojo, kad įsijautęs rusiško pasaulio gerbėjas, kuris kišenėje turėjo ir nedidelį nugertos degtinės buteliuką, žadėjo visus jam oponuojančius net nušauti. Vyriškį pasirodo itin sunervino faktas, kad stadione sirgaliai skandavo šūksnius už Ukrainą ir prieš okupantę Rusiją.
Socialinėje erdvėje esantis sirgalių puslapis „Žaliai baltas Vilnius“ sureagavo į tokį chamišką neva žalgiriečių sirgaliaus išsišokimą, surado nuotraukoje būtent tą vyriškį tarp aršiausių komandos aistruolių ir pasikvietė jį ir jo draugę ar žmoną dar kartą ateiti į stadioną bei ten pašaukti „Slava Rossii“.
„Saldžiajai porelei“, kuri ketvirtadienį po rungtynių apie 23:50 važiavo 53-iuoju autobusu (vaizdo įrašas – komentaruose), kviečiame apsilankyti rytojaus rungtynėse RD sektoriuje arba liepos 30 d. rungtynėse su „Dinamo“ PC sektoriuje.
Ten norėsime gyvai išgirsti, kaip šaukiate „Slava Rassija“. Didžiausias košmaras, kokį galime įsivaizduoti, – žmonės su „Žalgirio“ logotipu ir šaliku, šlovinantys Rusiją rusiškai ir dar aiškinantys: „Aš čia gimiau.“
Žinoma, visa tai sakoma okupantų kalba. Tai yra vienas iš tų dalykų, kurių mes tikrai netoleruosime ir nepraleisime pro akis“, – parašė feisbuke fanų judėjimo atstovai.
Sekmadienį Vilniaus „Žalgiris“ namie žais Toplygos rungtynes su Vilniaus raj. „TransINVEST“ ekipa, o liepos 30-ąją Konferencijų lygos antrojo atrankos etapo atsakomąjame mače susikaus su Tbilisio „Dinamo“ futbolininkais.