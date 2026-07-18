Penktadienį Niujorke vyko susitikimas tarp FIFA vadovo Gianni Infantino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo. Jo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne tik pasidžiaugė vykstančiu pasaulio futbolo čempionatu jo šalyje, tačiau netikėtai išreiškė norą surengti dar vieną turnyrą Amerikoje – šį kartą be Kanados ir Meksikos.
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„Čia yra tokia idėja. Manau, FIFA vėl turėtų pasirinkti Jungtines Amerikos Valstijas kaip čempionato rengėją.
Bet šį kartą paliksime šone Kanadą ir Meksiką (juokiasi). Pakviesime kitą šalį. Gianni Infantino pasiūlė Kiniją – tai trumpas skrydis į ten ir atgal. Žaidėjams tai turėtų patikti“, – kalbėdamas apie siūlymą sakė D. Trumpas.
Kandidatūrų pateikimas surengti kitą pasaulio futbolo čempionatą – 2038 metais – jau atviras. Kol kas nė viena šalis nepateikė savos kandidatūros.
FIFA 2030 metų pasaulio futbolo čempionatą rengti paskyrė šešioms šalims: Ispanijai, Portugalijai ir Marokui.
Atidarymo rungtynės vyks Argentinoje, Paragvajuje ir Urugvajuje, minint turnyro 100-ąsias metines. Saudo Arabija buvo pasirinkta surengti 2034 m. pasaulio futbolo čempionatą.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Gianni InfantinoFIFA
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