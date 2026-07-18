Naujajame Džersyje griežiama dantimis dėl FIFA sprendimo pardavinėti veją gabaliukais

Tokia vejos „suvenyro“ kaina – 450 JAV dolerių. Pardavimų puslapyje teigiama, kad aikštės vejos gabaliukai bus aplieta perregima specialia derva, siekiant išsaugoti žalią žolę.
Suvenyrai bus išsiųsti tik po finalo, o juos galės gauti tik JAV, Didžiosios Britanijos ir Europos klientai. Kitų žemynų atstovams suvenyrai nebus parduodami ir siunčiami.
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Ant akrilinio pagrindo bus išgraviruotas 2026 m. pasaulio futbolo čempionato logotipas, vieta, data ir galutinis finalo rezultatas. Prie suvenyro bus pridėtas USB dokumentas su autentiškumo patvirtinimo duomenimis.
Kolekcionuojamus daiktus gaminanti britų bendrovė „Keep Stub“ savo svetainėje siūlo dar tris papildomus segmentus prie aikštės vejos, kurių kainos yra 900, 1 200 ir 3 000 dolerių. Kiekvieno iš visų keturių suvenyrinių variantų tiražas ribotas – 2 026 vienetai, o jei jie bus išparduoti, pajamos sieks daugiau nei 11,2 mln. JAV dolerių.
3000 dolerių vertės „Hero Edition“ rinkinyje prie vejos gabaliuko taip pat yra suvenyrinis bilietas, pagamintas iš auksu graviruoto metalo, miniatiūrinė pasaulio taurės finalinio kamuolio kopija ir simbolinis pasaulio taurės krištolo trofėjus.
Tačiau dėl FIFA ir „Keep Stub“ norų parduoti veją itin nepatenkinti yra Naujojo Džersio pareigūnai. Jie sukritikavo „MetLife“ stadiono, kuriame vyks finalas tarp Ispanijos ir Argentinos, vejos fragmentų pardavimą.
Didžiausią nepasitenkinimą sukėlė ir faktas, kad būtent Naujojo Džersio valstija visiškai apmokėjo aikštės paruošimą finalui. Valstijos sporto ir parodų administracija skyrė 13,04 mln. JAV dolerių mokesčių mokėtojų lėšų aikštės projektavimui ir statybai, taip pat įrangos pirkimui ir jos priežiūrai.
„Naujasis Džersis sumokėjo milijonus dolerių už visas su „MetLife“ stadiono aikšte susijusias išlaidas, todėl valstijos mokesčių mokėtojai turėtų gauti dalį pajamų“, – sakė gubernatorės Micah Sherrill atstovas spaudai Steve'as Siegmundas.
Respublikonas Atstovų Rūmų narys Mike'as Inganamortas paragino valstijos valdžią blokuoti pardavimą.
„FIFA turi pasitraukti iš mūsų aikštės – tiesiogine prasme. Naujojo Džersio mokesčių mokėtojai finansavo 13 mln. JAV dolerių vertės „MetLife“ stadiono atnaujinimą, įskaitant dirbtinės vejos pakeitimą natūralia žole. FIFA negali tiesiog parduoti futbolo aikštės be leidimo, be šeimininkų leidimo.
Tai ne tik blogas sandoris Naujojo Džersio mokesčių mokėtojams – jis yra neteisėtas. M. Sherrill administracija turėtų panaudoti visas įmanomas priemones, kad sustabdytų FIFA, įskaitant teismo sprendimo siekimą“, – sakė M. Inganamortas.
Remiantis šaltiniais, FIFA ir organizacinis komitetas susitarė parduoti maždaug 4,5 metro aikštės. Didžioji dalis pajamų bus skirta jungtiniam Niujorko ir Naujojo Džersio organizaciniam komitetui ir bus panaudota tolesnėms investicijoms regione. FIFA už licenciją gaus mažesnę dalį – tikriausiai mažiau nei 10 procentų.