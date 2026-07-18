Baltieji rūmai penktadienį surengė specialias konsultacijas dėl miškų gaisrų situacijos Kanadoje. Dėl karštų ir sausų orų pastarosiomis dienomis Kanadoje šėlsta šimtai miškų gaisrų ir pavojingi dūmų kamuoliai visame žemyne sukėlė rimtą oro taršą.
Sinoptikai perspėja, kad šeštadienį dūmai Niujorke gali sustiprėti, tačiau didžioji dalis dūmų išsisklaidys iki sekmadienio.
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„Sekmadienis nebus baisi diena pasaulio čempionatui“, – sakė vyresnysis JAV orų prognozių centro orų prognozių skyriaus meteorologas Bobas Oravecas.
Anksčiau laikraštis „Ole“ pranešė, kad pasaulio futbolo čempionato finalo data atsidūrė ties nukėlimo riba – Naujojo Džersio gubernatorė Kathy Hochul perspėjo, kad miškų gaisrų dūmai ir karštas oras turės rimtos įtakos oro kokybei valstijoje. Dėl to vertėtų galvoti ir apie varžybų perkėlimą.
Lemiamos rungtynės tarp Ispanijos ir Argentinos vyks 15 val. vietos laiku „MetLife“ stadione Naujajame Džersyje, kuriame telpa 80 000 žiūrovų.
Anksčiau „Sky News“ korespondentas Robas Harrisas pareiškė, kad 2026 m. pasaulio futbolo čempionato finalas yra pavojuje – buvo net svarstoma perkelti finalo dvikovą į kitą dieną arba į kitą miestą.
Todėl Baltųjų rūmų pareigūnai nusprendė aptarti rungtynių rengimo riziką su FIFA vadovu Gianni Infantino.