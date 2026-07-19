„Sūduvoje“ – vidurio gynėjas iš Ukrainos J. Cykalo

2025 metų pradžioje J. Cykalo buvo paskolintas Chožuvo „Ruch“ (Lenkija), vėliau grįžo į „Teplice“, o šių metų pirmąją pusę priklausė Meleco „Stal“ (Lenkija).
Čekijos aukščiausioje lygoje „Sūduvos“ naujokas per 40 rungtynių pelnė 2 įvarčius, o Lenkijos 1 lygoje per 29 mačus pasižymėjo 4 taikliais smūgiais.
Susiję straipsniai
„Džiaugiamės, kad Jehoras prisijungė prie „Sūduvos“. Tai yra futbolininkas, galintis žaisti agresyviai ir aukštu intensyvumu, turi patirties skirtingose pozicijose gynyboje ir aikštės viduryje, – sakė „Sūduvos“ direktorius Karolis Skinkys. – Į Marijampolę futbolininkas atvyko turėdamas tikslą augti kaip žaidėjas ir turi daug ambicijų.“
J.Cykalo su Marijampolės klubo sudarė sutartį iki 2028 metų vidurio ir vilkės 16 numeriu pažymėtus marškinėlius.
„Po pirmųjų treniruočių Marijampolėje jaučiuosi gerai ir laukiu, kada galėsiu pasirodyti aikštėje, – sakė „Sūduvos“ naujokas. – Lietuvos čempionate kartu su komandos draugais kovosime dėl vietos Europos taurių turnyruose, o eigoje bus matyti, gal pavyks ir laimėti lygą. Tokie yra tikslai.“
Lietuvos futbolo Toplygoje „Sūduva“ po 19 rungtynių turi 30 taškų ir šiuo metu užima 2 vietą. Artimiausias rungtynes marijampoliečiai žais pirmadienį 18.45 val. namie su Kauno raj. „Hegelmann“ ekipa.