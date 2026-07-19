SportasFutbolas

„Sūduvoje“ – vidurio gynėjas iš Ukrainos J. Cykalo

2026 m. liepos 19 d. 16:35
Lrytas.lt
Marijampolės „Sūduva“ pasirašė sutartį su vidurio gynėju iš Ukrainos Jehoru Cykalo. 24 metų futbolininkas žaidė Kyjivo „Dynamo“ ir „Obolon“ bei Kovalivkos „Kolos“ jaunimo komandose, o 2021-aisiais persikėlė į Čekiją. Šioje šalyje gynėjas atstovavo Rakovniko „Tatran“, „Horky nad Jizerou“, „Teplice“ ir „Opava“ klubams.
Daugiau nuotraukų (1)
2025 metų pradžioje J. Cykalo buvo paskolintas Chožuvo „Ruch“ (Lenkija), vėliau grįžo į „Teplice“, o šių metų pirmąją pusę priklausė Meleco „Stal“ (Lenkija).
Čekijos aukščiausioje lygoje „Sūduvos“ naujokas per 40 rungtynių pelnė 2 įvarčius, o Lenkijos 1 lygoje per 29 mačus pasižymėjo 4 taikliais smūgiais.
Susiję straipsniai
2026-ųjų pasaulio futbolo čempionai turės išskirtinį bruožą: tikrai dainuos ispaniškai

2026-ųjų pasaulio futbolo čempionai turės išskirtinį bruožą: tikrai dainuos ispaniškai

Šalies čempioną papildęs L. Krekovičius: „Noriu įrodyti, kad Kaune esu ne be reikalo“

Šalies čempioną papildęs L. Krekovičius: „Noriu įrodyti, kad Kaune esu ne be reikalo“

FIFA apsiskaičiavo – bus iš proto varantis pelnas

FIFA apsiskaičiavo – bus iš proto varantis pelnas (1)

„Džiaugiamės, kad Jehoras prisijungė prie „Sūduvos“. Tai yra futbolininkas, galintis žaisti agresyviai ir aukštu intensyvumu, turi patirties skirtingose pozicijose gynyboje ir aikštės viduryje, – sakė „Sūduvos“ direktorius Karolis Skinkys. – Į Marijampolę futbolininkas atvyko turėdamas tikslą augti kaip žaidėjas ir turi daug ambicijų.“
J.Cykalo su Marijampolės klubo sudarė sutartį iki 2028 metų vidurio ir vilkės 16 numeriu pažymėtus marškinėlius.
„Po pirmųjų treniruočių Marijampolėje jaučiuosi gerai ir laukiu, kada galėsiu pasirodyti aikštėje, – sakė „Sūduvos“ naujokas. – Lietuvos čempionate kartu su komandos draugais kovosime dėl vietos Europos taurių turnyruose, o eigoje bus matyti, gal pavyks ir laimėti lygą. Tokie yra tikslai.“
Lietuvos futbolo Toplygoje „Sūduva“ po 19 rungtynių turi 30 taškų ir šiuo metu užima 2 vietą. Artimiausias rungtynes marijampoliečiai žais pirmadienį 18.45 val. namie su Kauno raj. „Hegelmann“ ekipa.
Marijampolės Sūduva

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.