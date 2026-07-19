Argentinos rinktinei leista atlikti vieną veiksmą, tik su sąlyga – jei taps čempione

Pirmą kartą šiame turnyre žaidėjai iškart po pusfinalio rungtynių su Anglija, kurios baigėsi Argentinos pergale 2:1, iškėlė transparantą su užrašu „Las Malvinas son Argentinas“ („Malvinų salos priklauso Argentinai“).
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Plakatą po rungtynių laikė Argentinos rinktinės gynėjas Lisandro Martinezas ir saugas Giovani Lo Celso. Abu futbolininkai šypsojosi ir mojavo tribūnose buvusiems sirgaliams. Neaišku, iš kur buvo gautas šis plakatas.
Toks veiksmas iš esmės pažeidė FIFA taisykles, draudžiančias stadionuose naudoti politinio pobūdžio simboliką.
FIFA stadionų elgesio kodeksas draudžia „reklaminius plakatus, vėliavas, lankstinukus, drabužius ir kitą atributiką, kuri yra politinio, įžeidžiančio ar diskriminacinio pobūdžio“.
Už tokių plakatų ar atributikos panaudojimą futbolo rungtynėse ar stadione gresia nuo 5 iki 20 tūkst. Šveicarijos frankų bauda. Tačiau po pusfinalio argentiniečiai ignoravo šią taisyklę.
Tai supykdė britus. Jungtinės Karalystės valstybės verslo ir pramonės sekretorius Peteris Kyle'as pareiškė, kad „žaidėjų elgesys buvo netoleruotinas, o FIFA privalo atlikti išsamų tyrimą šiuo klausimu“. Vis dėlto FIFA tik formaliai aptarė šį klausimą.
Folklando salų priklausomybės klausimas jau daugelį metų kelia įtampą tarp Argentinos ir Jungtinės Karalystės. 1982 metais dėl to kilo 74 dienas trukęs karas, kuriame žuvo 649 Argentinos kariai ir 255 britų kariai. Be to žuvo ir 3 vietos gyventojai.
Argentina iki šiol tvirtina, kad po nepriklausomybės paskelbimo nuo Ispanijos 1816 metais salos jai atiteko kaip paveldėta teritorija, o Didžioji Britanija jas perėmė 1833 metais neteisėtu kolonijiniu veiksmu.
Tai ne pirmas kartas, kai pasaulio čempionate iškyla politinių simbolių klausimas. Anksčiau turnyro metu Los Andžele vykusiose rungtynėse tarp JAV ir Irano sirgaliai demonstravo prieš Irano valdžią nukreiptas ikirevoliucines vėliavas.
2026 m. pasaulio futbolo čempionatas vyks Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje nuo birželio 11 d. iki liepos 19 d. Argentina yra dabartinė pasaulio čempionė. 2022 m. turnyro finale Katare rinktinė nugalėjo Prancūziją rezultatu 3:3 (po baudinių serijos 4:2).
Argentinos vyrų futbolo rinktinėIspanijos vyrų futbolo rinktinėFolklando salos
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