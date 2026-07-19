Kaip tikina „The Guardian“, FIFA prezidentas Gianni Infantino informavo nacionalines futbolo asociacijas, kad pajamos iš šių metų pasaulio čempionato sieks 15 mlrd. JAV dolerių.
Iš pradžių tarptautinė federacija tikėjosi uždirbti apie 11 mlrd. JAV dolerių, tačiau galutinis skaičius buvo gerokai didesnis nei tikėtasi.
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Leidinio šaltinių teigimu, svarbų vaidmenį atliko bilietų ir VIP paketų pardavimas, taip pat antrinė rinka, kurioje FIFA gauna komisinius tiek iš pirkėjų, tiek iš pardavėjų.
2026 m. pasaulio futbolo čempionatas vyko trijose šalyse – Meksikoje, Kanadoje ir JAV.
Pažymima, kad FIFA organizacija pasilieka 15 procentų kiekvieno sandorio mokesčio už bilietų perpardavimą per savo oficialią platformą.
Papildomos pajamos gali turėti įtakos mokėjimų nacionalinėms asociacijoms dydžiui, nors galutiniai sprendimai dėl lėšų paskirstymo dar nepriimti.
Anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė FIFA prezidentui Gianni Infantino, kad futbolo organizacija kitą pasaulio čempionatą surengtų vėl Jungtinės Amerikos Valstijos. Tačiau jis taip pat siūlė neįtraukti Meksikos ir Kanados, o G. Infantino pasakė, kad puikus pasirinkimas būtų Kinija.
2026 m. pasaulio čempionato finalas vyks East Rutherford mieste, Naujajame Džersyje. Lemiamos rungtynės vyks tarp Ispanijos ir Argentinos. Rungtynės prasidės 22 val. Lietuvos laiku.