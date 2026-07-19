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Kylianas Mbappe aplenkė Lionelį Messi – neturi lygių futbolo istorijoje

2026 m. liepos 19 d. 08:31
Lrytas.lt
27-erių Prancūzijos rinktinės kapitonas pasiekė įvarčių rekordą. Ryškiausioje futbolo scenoje 22 kartus pasižymėjęs K. Mbappe tapo rezultatyviausiu visų laikų pasaulio čempionatų žaidėju.
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Praėjusią naktį akistoje prieš anglus prancūzas pelnė dublį ir FIFA 2026 baigė su 10 įvarčių savo kraityje.
Tiek įvarčių per vieną čempionatą iš viso yra pelnę dar du futbolininkai, tačiau tai buvo 1950–1970 metais.
Tiesa, K. Mbappe pavyti ir aplenkti dar gali argentiniečių legenda Lionelis Messi. 21 įvartį pasaulio čempionatuose pelnęs futbolininkas sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku gins titulą finale prieš Ispaniją.
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Be to, K. Mbappe per turnyrą atliko net 14 rezultatyvių veiksmų  – 10 įvarčių ir 4 rezultatyvūs perdavimai. Jis tapo antruoju sąraše pagal šią statistiką. Vienu įskaitiniu tašku daugiau yra atlikęs Justas Fontaine'as, kuris 1958-siais pelnė 13 įvarčių ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Kylianas MbappeLionelis Messi2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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