L. Messi prieš finalą ištransliavo klausimų keliantį emocionalų kreipimasį

„Gražiausias dalykas per visus namo rinktinėje praleistus metus buvo ne tik titulai, bet ir visa ta kelionė, kurią nuėjome. Kiekviena diena buvau su šia komanda – kovojant kartu, kylant po sunkių akimirkų ir mėgaujantis kiekvienu žingsniu.
Dėkoju kiekvienam savo komandos draugui, trenerių štabui ir visiems, kurie kiekvieną dieną daro viską, ką gali, kad ši komanda liktų viena didele šeima.
Kad ir kas nutiktų, ši komanda jau parašė savo istoriją, kurios niekada nepamiršime, kurios niekas negalės ištrinti. Pirmyn, Argentina!“ – savo socialinių tinklų puslapiuose rašė L. Messi.
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Daugelis futbolo specialistų šią žinutę traktavo kaip galimą L. Messi atsisveikinimą su rinktine. Garsiajam L. Messi jau yra 39 metai ir tai galimai paskutinis jo pasaulio čempionatas.
Pats argentinietis nė karto nėra viešai pasakęs, kad planuoja pasitraukti iš komandos ir visą laiką tikino, kad gyvena „šia diena“.
Vis dėlto jau nuo 2017 metų atsiranda žinių, kad L. Messi turi galvoje idėją pasitraukti iš Argentinos komandos.
Paskutinis 2026 metų pasaulio futbolo čempionato mačas vyks sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku, o dėl auksinės 7 kg svorio taurės susikaus Argentina ir Ispanija.