Kai penktadienį vakare K. Durantas vykusiame prieš finalus renginyje buvo pakviestas bei užlipo ant scenos, jis lyg pro tuščias vietas praėjo pro Argentinos rinktinės atstovus, taip pat ir pro garsenybę Tomą Brady, kuris jam, be kitą ko, padavė mikrofoną.
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K. Durantas priėjo prie Ispanijos rinktinės trenerio Luiso de la Fuente bei saugo Rodri, pasisveikino tik su jais. Tiesa, tos garbės „užsitarnavo“ ir teniso žvaigždė serbas Novakas Džokovičius
„Durantas nesupranta elementariausių santykių aspektų“, – po vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose rašė vienas gerbėjas.
„Durantas akivaizdžiai norėjo parodyti savo meilę ispanų stovyklai“, – rašė kitas.
„Galbūt jis kitų nematė dėl savo ūgio“, – pajuokavo trečias internautas.
K. Durantas debatų metu iš esmės nebendravo su jokiu Argentinos rinktinės nariu. Sirgaliai buvo įsitikinę, kad tai buvo daroma tyčia.
Vis dėlto, galiausiai diskusijos metu krepšininkas atsisuko į vartininką E. Martinezą, pavadindamas jį „Dibu“ ir paklausė, ką jam reikštų laimėti du iš eilės pasaulio čempionatus.
E. Martinezas tai pavadino bene sunkiausiu klausimu, kuris jam buvo užduotas. Mat tik brazilai ir italai yra laimėję pasaulio čempionatus du kartus iš eilės ir jokiai komandai to nepavyko padaryti per daugiau nei šešis dešimtmečius.
Kalbant apie L. Messi situaciją, K. Durantas į ją atsakė savaip – per socialinius tinklus. Jis „Instagram“ tinkle paskelbė nuotrauką, kurioje jis yra kartu su L. Messi bei kitomis žvaigždėmis.
Visam sporto pasauliui susitelkus į Niujorką dėl FIFA pasaulio futbolo čempionato finalinio mačo, mažmeninės prekybos magnato Michaelo Rubino rengiamas „Fanatics Fest“ festivalis tapo pagrindiniu pasaulinių sporto ikonų centru.
Šiame keturių dienų renginyje, vykusiame „Javits“ centre, buvo pristatomos interaktyvios parodos, reti kolekciniai daiktai ir garsūs forumai.
Kevinas DurantasLionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinė
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