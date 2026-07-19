Pasaulio taurės finalas: planetos čempionas L. Messi su Argentina prieš Europos laimėtoją Ispaniją

Argentinos komanda gali tapti trečioji ekipa per visą turnyrų istoriją, jei apgintu 2022 metais Katare laimėtą čempionės vardą. Dar praėjusiame šimtmetyje tai padarė tik Italija ir Brazilija.
Šiame mače paaiškės ir daugiausiai įvarčių čempionate pelnęs žaidėjas bei visų turnyrų rekordininkas. Kol kas pirmąją vietą su 10 įvarčių užima Prancūzijos rinktinės puolėjas Kylianas Mbappe, kuris dvikovoje dėl trečiosios vietos šeštadienį įmušė 2 įvarčius ir dabar per tris čempionatus iš viso įmušė 22 įvarčius. Daugiau už jį nėra niekas pelnęs įvarčių.
Tuo tarpu Argentinos žvaigždė Lionelis Messi šiose pirmenybėse pasižymėjo 8 kartus ir per keturis čempionatus įmušė 21 įvartį. Tad 39 metų legenda gali pakoreguoti rekordų lentelę.
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Argentinos rinktinė į finalą pateko jau septintą kartą, o Ispanijos – antrą. Argentiniečiai tris kartus tapo pasaulio čempionais (1978 m. finale nugalėjo Nyderlandus 3:1 (po pratęsimo), 1986 m. – Vokietiją 3:2, 2022 m. – Prancūziją 3:3 (baudiniai 4:2), kitus tris kartus finalo rungtynes pralaimėjo (1930, 1990 ir 2014 m.). Ispanai turi tik vieną čempioniška žvaigždę ant savo marškinėlių – 2010 m. finale jie nugalėjo Nyderlandus 1:0 (po pratęsimo).
Šių metų turnyre Argentina laimėjo visas septynerias rungtynes: grupės varžybose susitvarkė su Alžyru 3:0, Austrija 2:0 ir Jordanija 3:1, atkrintamosiose varžybose – įveikė Žaliąjį Kyšulį 3:2 (po pratęsimo), Egiptą 3:2, Šveicariją 3:1 (po pratęsimo) ir Angliją 2:1.
Ispanija pirmąsias rungtynes su Žaliojo Kyšulio Salomis baigė lygiosiomis 0:0, bet po to iškovojo šešias pergales: grupės varžybose nugalėjo Saudo Arabiją 4:0 ir Urugvajų 1:0, atkrintamosiose varžybose – Austriją 3:0, Portugaliją 1:0, Belgiją 2:1 ir Prancūziją 2:0.
Abi į finalą patekusias rinktines treniruoja vietiniai futbolo specialistai: Argentiną – 48 metų argentinietis Lionelis Scaloni (nuo 2018 m.), Ispaniją – 65 metų ispanas Luisas de la Fuente (nuo 2022 m.).
Ispanijai šiuo metu priklauso Europos čempionės, Argentinai – Pietų Amerikos čempionės vardas. Ispanijos rinktinė 2024 m. ketvirtą kartą tapo Europos čempione, Argentinos rinktinė tais pačiais metais 16-ąjį kartą tapo Pietų Amerikos čempione (Pietų Amerikos pirmenybės pradėtos rengti daug anksčiau – 1916 m. ir beveik visą XX amžių būdavo rengiamos dažniau negu Europos pirmenybės, kurios pirmą kartą surengtos 1960 m.).
Jei žiūrėti į tarpusavio rungtynės, Argentinos ir Ispanijos rinktinės žaidė 14 priešpriešų, per jas iškovojo po šešias pergales. Dvejos rungtynės baigėsi lygiosiomis. Net 13 akistatų buvo draugiškos, o vieninteles oficialias rungtynes šios ekipos žaidė per 1966 m. pasaulio pirmenybes.
Argentiniečiai tuomet grupės varžybose nugalėjo 2:1.
Pastarąsias draugiškas rungtynes ispanai 2018 m. Madride laimėjo 6:1 (tai rekordinis skirtumas šių komandų rungtynėse ir rekordinis Argentinos pralaimėjimas).
Ispanijos vyrų futbolo rinktinėArgentinos vyrų futbolo rinktinėLionelis Messi
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