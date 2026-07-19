Paviešinta, kokiais žodžiais Prancūzijos treneris piktinosi rūbinėje, kai rinktinė atsiliko 0:4

Pirmasis kėlinys Prancūzijai buvo lyg siaubingas sapnas: „į rungtynes neatėjusi komanda“ leido anglams tiesiog šaipytis iš savęs. Per 45 minutes Anglija pelnė 4 įvarčius be atsako, o prancūzai turėjo tik kelias „skystas“ galimybes pasižymėti. Ypač bandė tai daryti individualiais veiksmais Kylianas Mbappe, kuris siekė įmušti bent vieną įvartį ir rezultatyviausių žaidėjų sąraše apeiti argentinietį Lionelį Messi. Iki šeštadienio abu puolėjai savo sąskaitoje turėjo po 8 įvarčius šių metų turnyre.
Į rūbinę ilsėtis Prancūzijos rinktinės strategas Didier Deschampsas ėjo „pilku veidu“ – jo komanda atrodė beviltiškai ir atsiliko triuškinančiu skirtumu 0:4.
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Tai buvo D. Deschampso atsisveikinimo su rinktine rungtynės – dar prieš 2026 metų čempionatą jis pasakė, kad trauksis iš posto po 14 metų darbo ekipoje. Jo vietą rudenį užims legendinis prancūzas Zinadine'as Zidane'as.
Buvo paviešinta, kaip pyko ir ką sakė D. Deschampsas rūbinėje savo komandos žaidėjams, kai jie visiškai beviltiškai atidavė Anglijai pirmąjį kėlinį.
„Tai visiška katastrofa. Kaip galima praleisti tokius įvarčius? Aš to nesuprantu. Esu labai nusivylęs žaidėjais. Tikiuosi, kad antrajame kėlinyje pamatysime tikras rungtynes, o ne draugišką susitikimą, – pakeltu tonu Prancūzijos rinktinės rūbinėje kalbėjo D. Deschampsas, cituoja „Cadena Ser“ portalas trenerį. – Nerandu jokio paaiškinimo ir nėra jokių pasiteisinimų. Ir jokių pasiteisinimų nepriimu.
Ant kortos pastatyta trečioji vieta pasaulio čempionate ir negalima taip žaisti rungtynių vilkint Prancūzijos marškinėlius. bėda ne taktikoje, o požiūryje ir atsidavime. Praktiškai neįmanoma buvo žaisti blogiau nei mes žaidėme pirmajame kėlinyje“.
Sugrįžę į aikštę vis dėlto Prancūzijos futbolininkai vos nesukūrė stebuklo – jie per 20 minučių pelnė 3 įvarčius ir sugrįžo į kovą 3:4.
Du įvarčius pelnė K. Mbappe. Vis dėlto Anglija surado galimybių pelnyti ramybę suteikiantį įvartį ir galiausiai triumfavo 6:4.
Jau po rungtynių atsisveikinantis su arena ir rinktine D. Deschampsas kalbėjo ramiau ir be nusivylimo.
„Nors pralaimėjimas visada yra nemalonus jausmas, jaučiamės, kad vis dėlto atlikome būtiną darbą. Būtų buvę geriau turnyrą užbaigti trečioje vietoje. Turėjome didelių ambicijų ir turnyre pasiekėme nemažai gerų dalykų. Nežaidėme geriausiai prieš Ispaniją, bet jie žaidė gerai prieš mus.
Ne viskas taip blogai, kaip atrodė po pirmojo kėlinio: turime pajėgią komandą ir viską, ko reikėjo rezultatui pasiekti. Mače dėl trečiosios vietos, patys matėte, galėjo būti rezultatas ir 4:4. Kas dėl to kaltas, kad taip neįvyko – manau, kad kaltas aš, nes nenuteikiau komandos.
Bet man asmeniškai tai buvo nuostabi kelionė. Nuostabios aštuonios savaitės.
Kalbant apie rezultatus, jaučiamas nusivylimas. Turėjome galimybę suteikti džiaugsmingų emocijų dešimtims milijonų prancūzų.
Tai yra pasaulio čempionatas, nėra nieko nuostabesnio. Nėra nieko nuostabesnio už Prancūzijos marškinėlių vilkėjimą", – „RMC Sport“ cituoja D. Deschampsą.
Buvęs rinktinės žaidėjsa ir pasaulio čempionas paliko Prancūzijos rinktinę po 14 metų, kuriuos jis skyrė nacionalinei ekipai.
„Les Bleus“ ekipa pirmą kartą nuo 2014 m. pasaulio čempionato liko be medalių.