Šalies čempioną papildęs L. Krekovičius: „Noriu įrodyti, kad Kaune esu ne be reikalo“

Startinėje sudėtyje dvikovą pradėjęs kroatas išsiskyrė aktyviu žaidimu priekyje ir ne kartą drąsiai ėmėsi iniciatyvos bei žaidė prieš varžovų gynėjus.
26-erių futbolininkas „Kauno Žalgirio“ gerbėjams prisistatė bendraudamas su klubo komunikacijos komanda ir davė pirmąjį savo interviu Žalgiris.lt.
„Esu laimingas prisijungęs prie čempionų klubo, nes noriu kovoti dėl titulų ir žaisti Europoje. Kaunas labai gražus miestas, o klubo infrastruktūra nuostabi“, – pirmaisiais įspūdžiais dalijosi futbolininkas.
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Po sėkmingo sezono Bosnijoje ir Hercegovinoje L.Krekovičius turėjo ne vieno Europos futbolo klubo pasiūlymą, o pasirinkti Lietuvos čempionus jį paskatino vyr. treneris Željko Sopičius.
„Pagrindinis pranašumas – treneris. Paskambinęs jis man pasakė, kad nori matyti mane savo komandoje ir apie kitų komandų pasiūlymus aš nebegalvojau. Taip pat buvo svarbu ir tai, kad klubas čempionas ir žaidžia UEFA Čempionų lygos atrankoje. Man tai puiki proga ir aš noriu prisidėti prie komandos sėkmės“, – pasakojo Splito „Hajduk“ sistemoje augęs futbolininkas.
Pasak L.Krekovičiaus, praėjęs sezonas jam buvo vienas geriausių karjeroje ir galėjo būti net dar geresnis.
„Sakyčiau, kad praėjęs sezonas buvo geras, bet galėjo būti ir dar geresnis, kadangi buvo labai daug situacijų, kur iki įvarčio trūko labai nedaug. Toks yra futbolas ir turi žiūrėti į priekį. Bosnija mane nustebino, kadangi ten yra labai gerą futbolą žaidžiančių komandų. Lygos lygis yra puikus, o aikštės nuostabios“, – pasakojo naujasis žalgirietis.
„Posušje“ klube L.Krekovičiui teko rungtyniauti kartu su pernai Lietuvos čempionų tapusiu buvusiu žalgiriečiu Dejanu Kerkezu.
„Tiesą sakant, prieš pasirašant sutartį su juo apie tai nekalbėjau. Jam pasakiau tik tada, kai viskas buvo oficialu, nemėgstu kalbėti prieš. Apie klubą ir jame dirbančius žmones jis atsiliepė vien tik gerais žodžiais. Tuo įsitikinti jau galėjau ir pats“, – atskleidė 9-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius vilkintis futbolininkas.
L.Krekovičius tikino, kad į Kauną atvyko turėdamas labai aiškius tikslus ir yra pasiruošęs kovoti dėl trofėjų.
„Turiu tokius pačius tikslus, kaip ir klubas. Laimėti taurę, laimėti lygą ir žaisti Europoje. Neturėtume kelti mažesnių tikslų – mūsų tikslai turi būti patys aukščiausi. Treniruotėse matau labai daug kokybės, daug patirties ir manau, kad galime pasiekti puikių dalykų“, – teigė L.Krekovičius.