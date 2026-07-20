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Anglijos futbole – gedulas: 75-erių mirė vienas geriausių visų laikų šalies futbolininkų

2026 m. liepos 20 d. 18:01
Lrytas.lt
Pirmadienį Anglijos futbolą pasiekė liūdna žinia – būdamas 75-erių mirė šalies futbolo legenda Kevinas Keeganas.
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Šią žinią pranešė legendinio futbolininko bei trenerio šeima. K. Keeganas mirė nuo vėžio – apie šią diagnozę jis buvo paskelbęs šių metų sausį, o birželį jau teigęs, kad vėžys buvo pasiekęs ketvirtąją stadiją.
„Nuožmiosios pelės“ pravardę turėjęs K. Keeganas su „Liverpool“ tris kartus laimėjo aukščiausiąją Anglijos futbolo lygą. Anglijos rinktinėje jis sužaidė 63 rungtynes, per kurias įmušė 21 įvartį.
1978-aisiais ir 1979-aisiais metais K. Keeganas buvo pripažintas geriausiu planetos futbolininku – jam buvo įteiktas prestižinis „Ballon d'Or“ apdovanojimas.
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Karjerą jau baigęs K. Keeganas 1995-96 m. sezone treniravo „Newcastle United“ komandą, su kuria ilgą laiką pirmavo „Premier“ lygoje, tačiau galiausiai turėjo pripažinti legendinio Alexo Fergusono treniruojamos „Manchester United“ ekipos pranašumą.
1999-2000 metais K. Keeganas treniravo Anglijos futbolo rinktinę.
Anglijos Premier lygaAnglijos futbolasLiverpool

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