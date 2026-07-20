Nuaidėjus finaliniam teisėjo švilpukui stadione prasidėjo ispaniška šventė, kurią gyvai Naujajame Džersyje išvydo ir būrys ryškiausių pasaulio žvaigždžių.
Pasišildyti Ispanijos šlovės spinduliuose nusprendė ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Vis dėlto nei stadiono tribūnose susirinkę žiūrovai, nei Ispanijos rinktinės futbolininkai per daug dėl to nesidžiaugė.
Vos tik į aikštę prieš apdovanojimų ceremoniją kartu su FIFA prezidentu Gianni Infantino žengęs D. Trumpas buvo gausiai nušvilptas.
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Savo pareigą atlikęs JAV prezidentas apdovanojo nugalėtojus ispanus ir komandos kapitonui Rodri įteikė nugalėtojų taurę.
Tuo viskas galėjo ir baigtis, bet tik ne D. Trumpui. Šlovės užsimanęs JAV prezidentas įsigudrino atsistoti šalia čempione tapusios Ispanijos rinktinės futbolininkų.
Ispanai akivaizdžiai rodė, kad D. Trumpui reikia pasitraukti, net komandos kapitonas Rodri demonstratyviai parodė, kad jis taurės nenori kelti tol, kol šalia jų stovės D. Trumpas.
Vis dėlto JAV prezidentas neketino trauktis, net šalia jo atskubėjęs G. Infantino ragino šalies vadovą nulipti nuo pakylos. Keletą sekundžių trukusi ir cirką priminusi atkarpa baigėsi tuo, kad Rodri tiesiog baigėsi kantrybė ir jis iškėlė taurę.
D. Trumpas, kad ir nenoriai, bet lydimas G. Infantino nulipo nuo nugalėtojų tribūnos. Jis iš stadiono buvo išlydėtas švilpimu.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Ispanijos vyrų futbolo rinktinėGianni Infantino
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