Viso čempionato metu Argentiną ant savo pečių tempęs 39-erių L. Messi finalo kovoje buvo pažabotas Ispanijos gynybos.
Nors nuaidėjus finaliniam mačo švilpukui argentinietis išliko ramus ir pasveikino varžovus su pergale, vėliau pasipylė ir emocijos.
Jos labiausiai „sprogo“, kai L. Messi buvo įteiktas antrosios vietos medalis. Nuo pakylos nulipęs argentinietis atsistojo prieš sirgalių tribūną, kuri traukė komandos kapitonui skirtas dainas.
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Būtent tą akimirką futbolo legendos skruostais ėmė riedėti ašaros, kurias užfiksavo televizijos kameros.
Šis momentas sujaudino milijonus futbolo sirgalių visame pasaulyje.
Kol kas nėra aišku, ar tai buvo paskutinysis L. Messi pasaulio čempionatas kaip Argentinos rinktinės futbolininkui. Taip pat nėra aiški ir apskritai kokia bus Argentinos rinktinės kapitono tolimesnė karjeros ateitis.
L. Messi šiame pasaulio futbolo čempionate įmušė 8 įvarčius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Futbolininkas rezultatyviausių čempionato žaidėjų sąraše užėmė antrąją vietą, praleisdamas 10 įvarčių įmušusį Kylianą Mbappe.
Lionelis MessiašarosArgentinos vyrų futbolo rinktinė
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