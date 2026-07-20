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Ašarų nesulaikęs Argentinos rinktinės treneris spaudos konferenciją paliko anksčiau laiko

2026 m. liepos 20 d. 08:54
Lrytas.lt
Argentinai nepavyko antrą kartą iš eilės pasidabinti pasaulio čempionų titulu. Argentiniečiai sekmadienį vykusiame turnyro finale po pratęsimo pareikalavusios kovos 0:1 nusileido Ispanijai.
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„Liūdna, bet mes atidavėme viską. Galėčiau daug pripasakoti apie visą kelionę, bet neverta. Aš būsiu amžinai dėkingas šiems vyrukams, kurie kovojo ir pasiekė dar vieną finalą“, – po pralaimėjimo kalbėjo Argentinos rinktinės treneris Lionelis Scaloni.
48-erių specialistas teigė, kad antroji vieta taip pat išliks kaip pasiekimas, kurį bus galima prisiminti ilgai.
„Aš prisimenu ir antrąsias vietas, nes žinau, kiek daug kainuoja tam, kad tu pasiektum finalą. Privalome tam suteikti vertę. Žinoma, norėjome pergalės, bet aš komandai turiu tik padėkoti. Kai atiduodi viską aikštėje, nebėra jokių priekaištų“, – tęsė jis.
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Argentinos futbolo rinktinės trenerio sutartis baigiasi šių metų pabaigoje. Paklaustas apie savo tolimesnę ateitį strategas neužbaigė atsakymo ir pravirkęs paliko spaudos konferenciją anksčiau laiko.
„Ši vieta yra nuostabi, bet norint tęsti sėkmę, reikia daug dalykų. Turime iš naujo suburti tokią komandą kaip ši, o tai padaryti dar kartą būtų labai sunku. Man tiesiog plyšta širdis. Atsiprašau“, – teigė L. Scaloni, kuris po šių žodžių pakilo iš savo vietos ir lydimas aplodismentų paliko spaudos konferencijos kambarį.
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