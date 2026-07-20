Gegužės pabaigoje Lrytas rašė kaip R. Vyšniauskas skambiai atsiliepė po to, kai kitų Lietuvos krepšinio komandų sirgaliai išreiškė džiaugsmą dėl Vilniaus „Ryto“ pralaimėjimo LKL ketvirtfinalyje.
„Utena atvažiavo užsivedę, 1:0 pirmaudami. Turi porą neblogų žaidėjų – kartais tiek ir užtenka. Bravo jiems, sveikinimai tikrai Utenai, „Juventusui“, klubo fanams. Tam mieste myli žmonės „Juventusą“, svarbus tam miestui klubas.
Čia pabrėžiu, kad sveikinu uteniškius ir Utenos klubo fanus, o visos Lietuvos fanai, kurie šventė visos Lietuvos pergalę, kaip aš sakiau sekmadienį ir sakiau, kad antradienį į eterį pasakysiu: jūs tai galit čiulpt ****“, – tinkalaidėje „Už Atlanto“ kalbėjo R. Vyšniauskas.
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Garsus sporto rungtynių komentatorius tąsyk pripažino, kad tardamas šiuos žodžius jis pasielgė neatsakingai ir pažadėjo visus per pasaulio futbolo čempionato laikotarpį uždirbtus pinigus paaukoti Ukrainai.
R. Vyšniauskas pirmadienį pas save feisbuke pasidalino įrašu ir patvirtinančiu faktu, kad dieną po pasaulio futbolo čempionato finalo jis vienai iš Ukrainą remiančių organizacijų paaukojo daugiau nei 3 tūkstančius eurų.
„Čempionatas baigtas, laimėjo tie, kas ir turėjo laimėti, tad atėjo laikas suvesti žadėtas sąskaitas. Apskaičiuotą sumą suapvalinau ir pasilikau aštuonis eurus su centais ant alaus. Together Against Putin“, – rašė R. Vyšniauskas.
Pats R. Vyšniauskas yra ne kartą pasakojęs, kad anksčiau palaikydavo Kauno „Žalgirį“, tačiau metams bėgant jo teigiami jausmai šiai komandai pradėjo blėsti, o dabar jis jau yra Vilniaus „Ryto“ fanas.
„Vilniaus „Rytas“ natūraliai tapo normaliu, sveiku, miesto klubu su kuriuo man, kaip vilniečiui, visiškai negėda asocijuotis ir tai kažkokia dalim yra mano asmeninis „St Pauli“ Vilniuje.
Tai yra vienintelis profesionalus ir gan didelis klubas Lietuvoj, kuris per pride mėnesį užsidės logotipą, kuris turi pride mercho, kuris turi va tokį džemperį (rodo į „Love Rytas Hate Racism“ džemperį), kuris bent jau deklaruoja tam tikras vertybes, su kuriomis man yra pakeliui ir man yra tinkamos“, – taip prieš keletą mėnesių „Už Atlanto“ tinklalaidėje kalbėjo R. Vyšniauskas.
komentatoriushonorarasVilniaus Rytas
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