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Išdalinti pasaulio čempionato individualūs prizai: kas tapo geriausiu žaidėju?

2026 m. liepos 20 d. 07:29
Lrytas.lt
Vėlyvą sekmadienio vakarą JAV nusileido 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionato uždanga. Naujaisiais planetos čempionais tapo Ispanijos futbolininkai, kurie finalinėje kovoje 1:0 po pratęsimo palaužė Argentiną.
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Pasibaigus finalui buvo ne tik įteikta nugalėtojų taurė, bet ir skirti individualūs apdovanojimai, kuriuos susižėrė būrys ispanų.
Geriausiu čempionato žaidėju buvo pripažintas iš „Auksinį kamuolį“ laimėjo ispanas Rodri.
Į Ispaniją taip pat iškeliavo ir „Auksinė pirštinė“ – geriausiu čempionato vartininku buvo pripažintas Unai'us Simonas.
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Geriausiu jaunuoju žaidėju tapo kitas Ispanijos rinktinės žaidėjas 19-metis Pau Cubarsi.
Garbingo žaidimo titulas atiteko Nyderlandų futbolo rinktinei.
Rezultatyviausiu čempionato žaidėju tapo ir „Auksinį batelį“ laimėjo 10 įvarčių įmušęs prancūzas Kylianas Mbappe.
Ispanijos vyrų futbolo rinktinėArgentinos vyrų futbolo rinktinėRodri
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