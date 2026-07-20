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Ispanija pirmoji istorijoje užfiksavo tokį pasiekimą: absoliutus dominavimas

2026 m. liepos 20 d. 12:01
Lrytas.lt
Sekmadienį daugybe emocijų ir netgi kumštynėmis pasibaigęs 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas atnešė ir naujus futbolo karalius.
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Absoliučiai prieš aikštėje tarsi išnykusio Lionelio Messi Argentinos rinktinę dominavę ispanai šventė pergalę per pratęsimą 1:0.
Tapę 2026 metų pasaulio futbolo čempionais ispanai savo šaliai atnešė ir papildomą neįtikėtiną pasiekimą.
Ispanija tapo pirmąja šalimi pasaulyje, kuriai priklausytų ir vyrų, ir moterų pasaulio čempionatų trofėjai.

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Ispanijos moterų futbolo rinktinė 2023 metų pasaulio čempionate užkopė ant pakylos, kai finale po Carmona įvarčio 1:0 nugalėjo Anglijos futbolo rinktinę.
Ispanijos moterų rinktinei tai – pirmasis pasaulio čempionato trofėjus.
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Vyrų komanda yra iškovojusi du trofėjus – vieną 2010-aisiais.
Ispanija taip pat tapo antrąja šalimi istorijoje, kuriai priklauso ir vyrų, ir moterų futbolo čempionatų trofėjai.
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Pirmąja tokia tapo Vokietija. Vokietijos vyrų futbolo rinktinei priklauso 1954, 1974, 1990 ir 2014 metų trofėjai.
Moterims – 2003 ir 2007 metų titulai.
Ispanijos vyrų futbolo rinktinėIspanija2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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