Ispanijos triumfas buvo paženklintas tragedija – skelbiama apie siaubingą 13-mečio žūtį

„Siudad Rodrigo savivaldybė išreiškia liūdesį ir užuojautą dėl trylikamečio berniuko mirties“, – rašoma savivaldybės įraše platformoje „Facebook“.
„Tai, kas turėjo būti Ispanijos rinktinės pergalės Pasaulio futbolo čempionate šventimas, virto tragedija“, – priduriama pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad dar keletas žmonių liko sužeisti.
Gelbėjimo tarnyba patikslino įvykio aplinkybes.
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„Praėjus kelioms minutėms po 00:30 val. vietos laiku gelbėjimo tarnybos gavo pranešimus apie fontaną, kuris užgriuvo ant daugybės žmonių“, – savo įraše platformoje „X“ teigė gelbėjimo tarnyba.
Jos teigimu, per incidentą sužeistas dar vienas paauglys.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad fontanas sugriuvo nuo daugybės ant jo užlipusių žmonių svorio.
Incidentas įvyko po finalo rungtynių, kurias Ispanija sekmadienį laimėjo prieš Argentiną rezultatu 1:0. Ši dėl futbolo pamišusi šalis Pasaulio futbolo čempionato nebuvo laimėjusi nuo 2010-ųjų.
Ispanijos vyrų futbolo rinktinėtragedijaMirtis
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