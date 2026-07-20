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Ispanijos žvaigždei teks vykdyti pažadą – teigė, jog tai padarys, jei laimės pasaulio čempionatą (1)

2026 m. liepos 20 d. 09:34
Lrytas.lt
Ispanijos futbolo rinktinės gynėjui Marcui Cucurella teks vykdyti savo pažadą.
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Naujasis Madrido „Real“ klubo pirkinys dar birželį, prieš pasaulio čempionato startą, paskelbė, kad jei Ispanija taps pasaulio čempionate, jis ant savo kūno pasidarys trenerio Luiso de la Fuente tatuiruotę.
Sekmadienį vykusiame pasaulio čempionato finale Ispanija laimėjo prieš Argentiną 1:0 ir antrą kartą šalies istorijoje tapo pasaulio čempione.
Po pergalės M. Cucurella buvo primintas jo pažadas. Ispanas nesutriko ir teigė, kad jis yra pasiruošęs šiuos žodžius išpildyti.
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„Dar pagalvosiu, kurioje vietoje tatuiruotė bus. Žinau, kad ji bus matomoje vietoje. Pagalvosiu apie tai skrydžio namo metu“, – sakė ispanas.
Primename, kad 2024 metais po triumfo Europos futbolo čempionate ispanas įvykdė savo pažadą ir nusidažė plaukus raudonai.
Ispanijos vyrų futbolo rinktinėArgentinos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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