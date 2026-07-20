Naujajame FIFA reitinge – įspūdingas norvegų šuolis ir portugalų kritimas

Pirmadienį oficialiai atnaujintame reitinge – naujas lyderis: 1995,88 įskaitinio taško surinkusi bei pasaulio čempione tapusi Ispanija nuo šiol puikuojasi ir pirmojoje reitingo vietoje, aplenkusi iki tol lyderiavusią ir finale 0:1 pralaimėjusią Argentiną.
Viena vieta pakilo Brazilija (iš 6 į 5) ir Marokas (iš 7 į 6), per dvi pozicijas žemyn nustumdami Portugaliją. Net keturiomis pozicijomis pakilo Meksika, nuo šiol reitinge užimanti 10-ąją vietą.
Didžiausią šuolį visame reitinge užfiksavo milijonus pasaulio čempionate žavėjusi Norvegija. Erlingo Haalando vedama rinktinė nuo šiol pasauliniame reitinge rikiuojasi 19-ą, sąraše pakilusi per 12 pozicijų.
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Gana FIFA reitinge pakilo 8 vietomis į viršų (iš 73 į 65), Paragvajus pakilo 7 pozicijomis (iš 41 į 34), Pietų Afrikos Respublika – šešiomis (iš 60 į 54).
Net per 12 vietų žemyn smuktelėjo Tunisas (iš 45 į 57), po 10 pozicijų krito nė vieno įvarčio pirmenybėse neįmušusi Panama (iš 34 į 44) ir Uzbekistanas (iš 50 į 60).
Tuo tarpu žiūrovus pakerėjusi Žaliojo Kyšulio salų rinktinė, kuri čempionate liko vienintelė nepralaimėjusi Ispanijai, pakilo vos trijomis pozicijomis – iš 67-osios į 64-ąją.
Lietuva pasauliniame FIFA reitinge ir toliau rikiuojasi 149-a.
FIFA reitingas:
- Ispanija (+1)
- Argentina (-1)
- Prancūzija
- Anglija
- Brazilija (+1)
- Marokas (+1)
- Portugalija (-2)
- Belgija (+1)
- Nyderlandai (-1)
- Meksika (+4)
- Kolumbija (+2)
- Vokietija (-2)
- Kroatija (-2)
- Šveicarija (+5)
- Italija (-3)
- JAV (+1)
- Japonija (+1)
- Senegalas (-3)
- Norvegija (+12)
- Urugvajus (-4).
Visą FIFA reitingą galite rasti čia.
FIFA reitingasIspanijos vyrų futbolo rinktinėArgentinos vyrų futbolo rinktinė
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