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Po finalinio švilpuko – Argentinos žaidėjo sukeltos muštynės su naujais čempionais ispanais

2026 m. liepos 20 d. 01:42
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionate naujaisiais planetos čempionais tapo Ispanijos futbolininkai, kurie po pratęsimo įveikė titulą ginusią Argentiną 1:0. Tačiau titulą argentiniečiai neatidavė taikiai – net ir pasibaigus rungtynėms įvyko rimtas incidentas, o teisingiau susimušė po mačo abiejų komandų žaidėjai.
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Jau pasibaigus rungtynėms santykius pasiaiškinti su ispanais panoro Argentinos gynėjas Leandro Paredesas. Tiesa viską pradėjo Argentinos rinktinės gynėjas Nahuelis Molina, kuris prabėgdamas pro triumfuojantį ispanų futbolininką, smogė jam kumščiu į pilvą.
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Taigi, L. Paredesas nutarė griebti Ispanijos gynėją Erica Garcia, nes pastarasis jam kažką pasakė. Jį ginti suskubo Gavi, tačiau ir jis buvo „nusodintas“ imtynių veiksmu.
Į muštynių sūkurį atbėgo Argentinos rinktinės strategas, kuris siekė išskirti besimušančius. Kaip po to patikino varžybų organizatoriai, rungtynių teisėjas parodė L. Paredesui raudoną kortelę. Tad iš esmės Argentina per finalą gavo dvi raudonas korteles.
Tačiau žaidėjas nebuvo išvarytas iš aikštės, o nuėjo ir atsiėmė sidabro medalį.
Vienintelį finalo rungtynių įvartį 106-ąją minutę pelnė puolėjas Ferranas Torresas.
Likusią rungtynių dalį Argentina žaidė dešimčia žaidėjų, kai 90+3 minutę saugas Enzo Fernandezas buvo pašalintas iš aikštės dėl antrosios geltonos kortelės.
Ispanijos vyrų futbolo rinktinėArgentinos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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