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Po finalo – dar vienas smurto protrūkis: vienas Argentinos trenerių smogė ispanui

2026 m. liepos 20 d. 16:12
Lrytas.lt
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Sekmadienio vakarą Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pasaulio čempionų titulą, finale po pratęsimo 1:0 įveikdama Argentiną. Po finalinio švilpuko buvo užfiksuotas žaidėjų konfliktas. Pasirodo, smurtu pasižymėjo ir vienas trenerių.
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Socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje plačiai nuskambėjo argentiniečio Leandro Paredeso smūgis ispanams Ericui Garciai ir Gavi. Išaiškėjus rungtynių nugalėtojams įvyko ir dar vienas smurto protrūkis.
Šįkart epicentre – vienas Argentinos rinktinės trenerių štabo narių Roberto Ayala. Kol žaidėjai bandė išsiaiškinti santykius besistumdydami, jis nustūmė ispanų saugą Danį Almo, o netrukus šiam ir trenkė į veidą.
Šalia šio incidento ir vėl buvo tas pats Ericas Garcia.
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53-ejų Roberto Ayala – buvęs profesionalus futbolininkas, Argentinos rinktinės trenerių štabe asistentu dirbantis nuo 2019-ųjų. „Barcelona“ klubui atstovaujantis D. Olmo – beveik perpus jaunesnis. Jam – 28-eri.
Leando Paredesui jau po finalinio švilpuko buvo parodyta raudona kortelė, jam gresia ir žymiai griežtesnės sankcijos.
Apie sankcijas R. Ayalai kol kas nėra kalbama.
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