Po finalo – dar vienas smurto protrūkis: vienas Argentinos trenerių smogė ispanui

Socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje plačiai nuskambėjo argentiniečio Leandro Paredeso smūgis ispanams Ericui Garciai ir Gavi. Išaiškėjus rungtynių nugalėtojams įvyko ir dar vienas smurto protrūkis.
Šįkart epicentre – vienas Argentinos rinktinės trenerių štabo narių Roberto Ayala. Kol žaidėjai bandė išsiaiškinti santykius besistumdydami, jis nustūmė ispanų saugą Danį Almo, o netrukus šiam ir trenkė į veidą.
Šalia šio incidento ir vėl buvo tas pats Ericas Garcia.
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53-ejų Roberto Ayala – buvęs profesionalus futbolininkas, Argentinos rinktinės trenerių štabe asistentu dirbantis nuo 2019-ųjų. „Barcelona“ klubui atstovaujantis D. Olmo – beveik perpus jaunesnis. Jam – 28-eri.
Leando Paredesui jau po finalinio švilpuko buvo parodyta raudona kortelė, jam gresia ir žymiai griežtesnės sankcijos.
Apie sankcijas R. Ayalai kol kas nėra kalbama.