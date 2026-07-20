Po skaudaus pralaimėjimo finale – jautri L. Messi žinutė

Viena didžiausių pirmenybių žvaigždžių ir Argentinos rinktinės ikona Lionelis Messi praėjus kiek laiko socialiniame tinkle „Instagram“ išplatino jautrią žinutę, skirtą savo šaliai, rinktinę palaikiusiems sirgaliams ir komandos draugams.
„Skausmas yra didžiulis. Šitą žaizdą bus sunku išgydyti, – žinutę pradėjo 39-erių L. Messi. – Visgi žvelgiu į pozityvą... Palikę viską aikštelėje ir apvertę aukštyn kojomis rungtynes, amžiams išliksiančias atmintyje, visos šalies palaikomi sunkiu darbu ir pastangomis vėl buvome tarp geriausių pasaulyje. Šiandien yra sunku įvertinti tai, ką pasiekėme, bet ši grupė nukeliavo į du pasaulio čempionato finalus iš eilės.
Iš visos širdies dėkoju už kiekvieną pasisveikinimą ir kiekvieną žinutę. Mūsų šalis dar kartą susivienijo ir stovėjo kartu, dalindamasi neišdildoma garbe būti argentiniečiais.“
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Po finalinio švilpuko šeštosiose planetos pirmenybėse per savo karjerą rungtyniavęs L. Messi susigraudino, o netrukus ir pravirko.
Nepaisant didžiulio emocijų pliūpsnio tiek iškart po rungtynių, tiek ir kitą dieną, futbolo legenda savąją žinutę „Instagram“ platformoje baigė ir sveikinimu oponentams.
„Taip pat noriu pasveikinti Ispaniją laimėjus titulą“, – rašė L. Messi.