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Triuškinanti pergalė išlaiko intrigą Toplygoje: tris komandas skiria vos taškas

2026 m. liepos 20 d. 22:13
Lrytas.lt
Pirmadienio vakarą Marijampolės „Sūduva“ nepralaimėtų rungtynių seriją Toplygoje pratęsė iki dešimties. 23-iajame ture „Sūduva“ savų sirgalių akivaizdoje 5:1 (3:0) sutriuškinto Kauno rajono „Hegelmann“ komandą ir iškovojo aštuntąją pergalę šiame sezone.
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Įvarčių sąskaitą jau 11-ąją minutę atidarė Marijampolės ekipos saugas Sidy Sanokho. 34-ąją minutę „Sūduvos“persvarą padvigubino Amadou Sabo, o 43-iąją rezultatą jau triuškinamu pavertė Henry Uzochukwu.
„Sūduvos“ dominavimas tęsėsi ir antrajame kėlinyje – 50-ąją minutę pasižymėjo Frankline'as Tangiri. Visgi ilgai sūduviečiai nesidžiaugė, mat jau kitoje atakoje 52-ąją minutę pirmąjį savo įvartį sezone įmušė „Hegelmann“ atstovas Donatas Kazlauskas
70-ąją minutę svečių iš Kauno rajono triuškinimą užbaigė Meinardas Mikulėnas.
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Marijampolės ekipa su 33 taškais turnyrinėje lentelėje pakilo į 2-ąją vietą. Lygiai tiek pat taškų turi trečioje vietoje esantis Telšių „Džiugas“. Pirmas – vos tašku daugiau (34 tšk.) surinkęs „Kauno Žalgiris“.
Ketvirtoje vietoje – 31 tašką turintis Vilniaus „Žalgiris“. „Hegelmann“ klubas su 19 turnyrinės lentelės taškų rikiuojasi septintas.
ToplygaMarijampolės SūduvaKauno Hegelmann Litauen

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