Triuškinanti pergalė išlaiko intrigą Toplygoje: tris komandas skiria vos taškas

Įvarčių sąskaitą jau 11-ąją minutę atidarė Marijampolės ekipos saugas Sidy Sanokho. 34-ąją minutę „Sūduvos“persvarą padvigubino Amadou Sabo, o 43-iąją rezultatą jau triuškinamu pavertė Henry Uzochukwu.
„Sūduvos“ dominavimas tęsėsi ir antrajame kėlinyje – 50-ąją minutę pasižymėjo Frankline'as Tangiri. Visgi ilgai sūduviečiai nesidžiaugė, mat jau kitoje atakoje 52-ąją minutę pirmąjį savo įvartį sezone įmušė „Hegelmann“ atstovas Donatas Kazlauskas
70-ąją minutę svečių iš Kauno rajono triuškinimą užbaigė Meinardas Mikulėnas.
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Marijampolės ekipa su 33 taškais turnyrinėje lentelėje pakilo į 2-ąją vietą. Lygiai tiek pat taškų turi trečioje vietoje esantis Telšių „Džiugas“. Pirmas – vos tašku daugiau (34 tšk.) surinkęs „Kauno Žalgiris“.
Ketvirtoje vietoje – 31 tašką turintis Vilniaus „Žalgiris“. „Hegelmann“ klubas su 19 turnyrinės lentelės taškų rikiuojasi septintas.