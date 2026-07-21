„Kauno Žalgirio“ kova Čempionų lygos atrankoje – Farerų salose žaidžia su „Klaksvik“

„Kauno Žalgirio“ klubas pirmą kartą dalyvauja UEFA Čempionų lygoje – įgijo teisę tai daryti tapęs A lygos nugalėtoju. Pirmame atrankos etape kauniečiai išstūmė iš varžybų Kosovo Džilano „Drita“ – Lietuvoje ekipos išsiskyrė taikiai 1:1, o išvykoje žalgiriečiai sugebėjo palaužti šeimininkus 3:2.
Kaip ir žalgiriečiai, Farerų salų atstovai taip pat įveikė pirmąjį atrankos etapą.
Jame „Klaksvik“ futbolininkai metė iššūkį Biseno „Atert“ komandai iš Liuksemburgo. Pirmąjį susitikimą namuose būsimi „Kauno Žalgirio“ varžovai laimėjo rezultatu 2:1, o išvykoje vėl oponentus nurungė 2:1.
„Klaksvik“ tai jau aštuntasis pasirodymas šiame turnyre, o geriausias rezultatas – trečias atrankos etapas. 2023–2024 metais Farerų salų ekipa pirmą ir vienintelį kartą pasiekė UEFA Konferencijų lygos grupių etapą.
Šios poros laimėtojas garantuotų sau patekimą į Europos turnyrų grupių etapą, grumtųsi trečiame etape, o pralaimėjusi komanda persikels į UEFA Europos lygos atranką. Atsakomoji dvikova kitą trečiadienį bus žaidžiama Kaune.