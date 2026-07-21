„Klaksvik“ iššūkį pasitinkantis Ž. Sopičius: „Turime žaisti savo futbolą“

Tiesioginė rungtynių transliacija futbolo gerbėjų nuo 21:35 val. lauks TV6 kanalo eteryje.
Šalies sostinėje Torshaune apsistoję žalgiriečiai savo rungtynes žais antrojo pagal dydį šalies miesto Klaksviko stadione, kuriame rungtynių išvakarėse surengė ir paskutinę treniruotę.
„Žinojome, kad dėl rūko gali kilti problemų leidžiantis, bet viskas buvo puiku. Skrydis truko apie 3 valandas ir džiaugiamės, kad esame čia. Oras šiek tiek nustebino, lygiai taip pat, kaip mane atvykus į Lietuvą nustebino lietus 20 kartų per dieną. Įprastai čia oras keičiasi labai greitai, bet būsime patenkinti, jeigu oras ir rungtynių dieną bus toks pats“, – duodamas interviu pasakojo „Kauno Žalgirio“ vyr. treneris Željko Sopičius.
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Pasak specialisto, didžiausios „Klaksvik“ komandos stiprybės yra žaidimas ore ir standartinės situacijos.
„Tai komanda, kuri žaidžia taip, kaip ir daugelis Skandinavijos komandų. Daug ilgų kamuolių link puolėjo, jie yra nuostabūs standartinėse padėtyse. Jeigu norime gero rezultato, turime nuleisti kamuolį ant žemės ir žaisti savo futbolą. Su tokiu varžovu negali žaisti „bum – bum“ futbolo, taip mums nebūtų lengva“, – į varžovus žvelgė Ž.Sopičius.
Pirmame UEFA Čempionų lygos atrankos etape „Klaksvik“ sugebėjo eliminuoti Liuksemburgo čempionę Biseno „Atert“ komandą.
„Liuksemburgo komanda geriau kontroliavo kamuolį, bet „Klaksvik“ buvo daug geresni dvikovose ir kovoje dėl antrų kamuolių. Vis tik, kai jų varžovai nuleisdavo kamuolį ant žemės, jie turėdavo problemų. Turime demonstruoti charakterį ir parodyti, kad atvykome laimėti“, – užbaigė vyr. treneris.