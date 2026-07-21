Kitas pasaulio čempionatas vyks 3 žemynuose – kas slypi už šio keisto FIFA sprendimo?

Sekantis pasaulio čempionatas startuos 2030 m. birželio 8–9 dienomis, kuomet atidaromieji mačai bus žaidžiami Argentinoje, Urugvajuje ir Paragvajuje.
Tuomet žiūrovams teks laukti birželio 13 d., nes po 3 rungtynių Pietų Amerikoje, pasaulio čempionatas tame žemyne ir baigsis, ir Ispanijoje, Portugalijoje bei Maroke prasidės „tikrasis“ pasaulio čempionatas.
Kol kas yra numatyta, jog čempionate žais 48 rinktinės, bet vis garsiau skamba idėja, didinti turnyrą net iki 64 valstybių.
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Taip dar nėra aišku, kuriuose stadionuose bus žaidžiamos rungtynės. Paraiškoje yra 6 Maroko, 3 Portugalijos ir 11 Ispanijos stadionų.
Manoma, jog finalas greičiausiai būtų rengiamas atnaujintame Madrido „Real“ komandos „Santiago Bernabeu“ stadione, tačiau norą išreiškęs ir 105 tūkst. gerbėjų talpinantis „Camp Nou“ stadionas Barselonoje (Ispanija) bei vis dar statomas, tačiau 115 tūkst. gerbėjų turėsiantis talpinti „Hassan II“ stadionas Kasablankoje (Marokas).
Tai, kad pasaulio čempionatas vienu metu vyks Europos ir Afrikos žemynuose nestebina nieko, kadangi Ispanija, Portugalija ir Marokas iš karto siekė organizuoti turnyrą kartu, o kadangi visos šalys yra šalia, kelionės neatrodytų absurdiškai.
Tačiau tai, jog 6 komandos savo čempionatą pradės kitoje planetos pusėje iš tiesų atrodo juokingai. Argentina, Urugvajus, Paragvajus ir Čilė buvo pateikę paraišką kartu organizuoti pasaulio čempionatą, tačiau balsavime šios šalys liko nieko nepešusios.
Visgi FIFA nusprendė įtraukti Argentiną, Urugvajų ir Paragvajų, kaip šalis, kurios atidarys šį renginį, taip paminint pirmojo pasaulio čempionato 100-ąsias metines.
Pastaruoju metu FIFA ypatingai mėgsta savo daugelį veiksmų grįsti „futbolo populiarinimu“, dėl ko šiuo metu ir yra taisyklė, jog turi praeiti bent 2 čempionatai, kuomet žemynas gali vėl turėti pas save pasaulio čempionatą.
Dabar su vienu turnyru FIFA iš karto galės išbraukti 3 žemynus iš sąrašo. 2034 metų pasaulio čempionatas vyks turtingojoje Saudo Arabijoje, o kur bus žaidžiama 2038 metais dar nėra aišku, tačiau akivaizdu, kam sudaromos palankios sąlygos.
Pagal taisykles čempionatas galėtų vykti tik Okeanijoje, Centrinėje Amerikoje ir Šiaurės Amerikoje.
Okeanijos žemyne yra vos vienas stadionas, kuriame telpa 40 tūkst. gerbėjų, nes Australija yra priskiriama prie Azijos šalių, dėl ko turnyras ten nėra įsivaizduojamas.
Centrinėje Amerikoje yra vos 2 stadionai talpinantys 40 tūkst. žmonių, o tokių stadionų reikia net aštuonių.
Tad galiausiai lieka Šiaurės Amerikos žemynas, kuriame neseniai ir vyko pasaulio čempionatas JAV, Kanadoje ir Meksikoje. Visgi šiuo metu yra beveik neabejojama, jog 2038 metų pasaulio čempionato teisės atiteks vienintelei JAV.