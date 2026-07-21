Robertas Vėževičius apie „Bangą“ tarp „Toplygos“ lyderių: „Norisi padalyvauti šiose lenktynėse“

Tarp lyderių šešete įsitvirtinusių klubų yra Gargždų „Banga“, kuri neseniai, po trijų pergalių paeiliui, buvo pakilusi net iki trečios pozicijos. Davido Afonso auklėtiniai šiame sezone jau sugebėjo po sykį įveikti visus čempionato favoritus – „Kauno Žalgirį“, Vilniaus „Žalgirį“, Marijampolės „Sūduvą“.
„Manau, kad susidėjo keletas faktorių – geras trenerių štabo darbas, žaidėjai neblogai susilipdė. Kai šie du dalykai susijungia, tada gaunasi visai neblogi rezultatai. Neskraidome padebesiais, žinome kur esame ir suprantame, su kuo kovojame. Bet kokiu atveju, norisi dar padalyvauti šiose lenktynėse, o kaip viskas pasibaigs, jau žino tik aukščiausiasis“, – kalbėjo „Bangos“ komandos sporto direktorius Robertas Vėževičius.
Gargždų komanda neprilygsta savo finansinėmis galimybėmis Vilniaus, Kauno ar Marijampolės klubams, tačiau randa būdų kaip išlaikyti konkurencingą ir ambicingą komandą.
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„Taip, biudžetais negalime prilygti šioms komandoms, todėl turime ieškoti išeičių. Prieš sezoną atliekamas didelis skautinimo darbas, kruopščiai atrenkami žaidėjai, derinamos sąlygos. Labai svarbus yra žaidėjus charakteris ir tai, kaip jiems pavyksta įsilieti į komandą. Turi sutapti daug faktorių, – kalbėjo R. Vėževičius. – Rodos, šiemet pataikėme su dauguma žaidėjų ir judame į priekį.“
R. Vėževičius taip pat akcentavo klubo direktoriaus ir valdybos darbą. Jie suteikė galimybę klubui žiemą išvykti į treniruočių stovyklą Kipre. Dėl itin snieguotos žiemos, Gargžduose „Banga“ neturėjo kur treniruotis, todėl kasdien tekdavo važiuoti į Liepoją. Tokios kelionės atimdavo daug laiko, todėl buvo priimtas sprendimas dešimčiai dienų išskristi į Kiprą. Tai taip pat prisidėjo prie gero žaidimo, nes stovyklos metu futbolininkai, ypač naujokai, sustiprino tarpusavio ryšius.
Pats ilgą ir gana įspūdingą karjerą turėjęs „Bangos“ sporto direktorius R. Vėževičius labiausiai žavisi tuo, kad Gargždų klubas nuolat galvoja ne tik apie dabartį, bet ir apie ateitį. „Banga“ šią vasarą įgyvendino didelę ambiciją – atidarė vieną moderniausių futbolo stovyklų bazių Lietuvoje.
„Banga Camp“ išsiskiria analogų Lietuvoje neturinčia futbolo infrastruktūra. Kulių kaime, šalia karjerų įrengtos trijų pilnų matmenų natūralios aikščių kompleksas ir du persirengimo nameliai, taip pat pastatyti 32 keturviečiai nameliai apgyvendinimui bei pagrindinis pastatas.
„Šiuo metu to neturi nei vienas „Toplygos“ klubas – „Banga“ išties didelį dėmesį skiria ne tik klubui, bet ir ugdant pamainą jam. Galiu pasakyti, kad aikščių kokybė yra „Top“, nes jos yra prižiūrimos, laistomos, tręšiamos. Atsiradę namukai suteikia svarbiausius dalykus – lovas, spinteles, dušus, tualetus, o vos už 30 metrų jau yra treniruočių aikštės. Iš tikro tai idealios sąlygos rengti stovyklas. Tikimės, kad ši stovyklavietė padės tobulėti ir mūsų pagrindinei komandai“, – pabrėžė R. Vėževičius.
„Banga camp“ gali priimti 128 stovyklautojų bei užtikrinti pilnavertes sąlygas jaunųjų futbolininkų meistriškumo ugdymui ne tik iš Klaipėdos rajono, bet ir visos Lietuvos ar net kitų šalių. Su LFF techniniu direktoriumi Deividu Šemberu buvo aptartos galimybės rengti regioninių rinktinių rungtynes, futbolo seminarus ir jaunių rinktinių stovyklas.
Šį mėnesį „Banga camp“ jau stovyklavo dvi komandos iš Ukmergės. Neabejojama, kad šios stovyklos privalumais naudosis ir daugiau Lietuvos miestų mokyklų bei akademijų komandos.
Stovyklavietė įrengta Gargždų savivaldybės, Europos Sąjungos, valstybės ir rėmėjų lėšomis.