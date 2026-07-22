Vilniaus „Žalgiris“ tęsia kelionę UEFA Europos konferencijų lygos atrankoje. Vilniečiai Sakartvelo sostinėje Tbilsyje mes iššūkį vietos „Dinamo“.
2022/2023 metais „Žalgiris“ Lietuvos futbolo istorijoje įrašė naują etapą, kuomet tapo pirmąja komanda, kuriai pavyko patekti į europinio turnyro grupių etapą. Prabėgus 4 metams žalgiriečiai siekia pakartoti tokią kelionę.
Nors sezono pradžioje Lietuvos sostinės klubas strigo, tačiau pastaruoju metu Andriaus Skerlos auklėtiniai demonstruoja vis užtikrintesnį žaidimą ir pirmajame atrankos etape bendru rezultatu 5:2 susitvarkė su „Petrovac“ ekipa iš Juodkalnijos.
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Visgi A. Skerlai sezono metu pėrimus trenerio vairą, strategas net po pergalių mėgdavo pabrėžti, jog vaizdas aikštelėje jo netenkina. Tačiau ar keturios iš eilės iškovotos pergalės pagaliau džiugina trenerį?
„Laimėti visada smagu, – su šypsena teigė „Žalgirio“ strategas. – Kuomet laimi, pirmiausiai atrodo, jog esi patenkintas. Tačiau klaidelių pasitaiko visuomet. Stengiamės jas taisyti ir nekartoti jų ateityje, bet ar žaidimas stabilizavosi? Manau reikia daugiau rungtynių, kad rezultatą vadintume stabiliu.
4 laimėtos rungtynės yra smagu, bet jeigu rezultatai bus teigiami kokių 10 rungtynių, tuomet galėsime teigti, kad žaidimas stabilizavosi.“
A. Skerla „Žalgirio“ vairą perėmė balandžio 14 dieną. Tuomet vilniečiai per 8 turus buvo iškovoję tik 3 pergales ir nuo pirmavusio „Kauno Žalgirio“ atsiliko 11 taškų.
Nors žalgiriečiai vadovaujant A. Skerlai ir nukrito iš 3 vietos į 4, tačiau nuo pirmaujančių kauniečių sostinės futbolininkai atsilieka vos 3 taškais, o „Žalgiris“ demonstruoja vieną geriausių formų Lietuvoje.
Žalgiriečių treneris atskleidė, kas komandai padėjo sunkiu laikotarpiu ir dėl ko dabar nuotaika komandoje yra kur kas geresnė.
„Treniruok bet kokią komandą, bet jeigu ji patiria pralaimėjimus, joje bus problemų. Geriausias vaistas yra pergalės. Tada nuotaika tampa geresnė ir rūbinėje, ir treniruotėse.
Manau, kad įdėjome daug darbo į visą tai. Ne tik treniruotėse ir pergalėse, bet ir išvykose su komanda, po tam tikrų nesėkmių. Tai padėjo mobilizuoti komandą. Taip pat reikia neužmiršti ir naujokų, kurie mums labai padėjo. Jie verčia mus visus tobulėti treniruotėse ir kovoti dėl savo vietos“, – Tbilsyje kalbėjo A. Skerla.
Tuo tarpu Tbilsio „Dinamo“ klubo žaidimas pastaruoju metu banguoja kiek labiau, o sirgalių ypatingai neįtikino pirmasis Konferencijų lygos etapas, kuomet Sakartvelo klubas tik po pratęsimo sugebėjo palaužti „Mondorfo“ komandą iš Liuksemburgo.
Pasak A. Skerlos, ateinančiose rungtynėse daugiau atakuoti turėtų šeimininkai, tačiau žada, jog savo progų turės ir „Žalgiris“.
„Teko analizuoti jų paskutines dvi rungtynes Konferencijų lygoje. Dar iš praeities prisimenu, kokio tipo yra žaidėjai iš Sakartvelo. Tai techniški žaidėjai. Matosi, kad „Dinamo“ mėgsta žaisti su kamuoliu ant žemės, jie labai gerai kontroliuoja žaidimą, žaidžia per zonas, ieško žaidėjų aikštės viduryje ir tai yra stipri komanda.
Bet aš manau, kad jie turi ir pusių, kurias mes galime išnaudoti. Jie mėgsta atakuoti ir mums reikia tuo pasinaudoti. Perėmę kamuolį turime būti agresyvūs ir greiti kontraatakose. Neabejoju, kad savo progas turėsime ir jas reikės išnaudoti“, – varžovus analizavo „Žalgirio“ treneris.
– Prieš tai esate minėjęs, jog bene didžiausia komandos problema, kad nepavyksta išlaikyti sausų vartų. Kaip pavyksta šią problemą spręsti?
– Kai yra rezultatas 2:0 ar 3:0 norėtųsi, kad komanda užbaigtų rungtynes taip, kaip reikia – susikoncentravus. Patys žaidėjai turi norėti nepraleisti įvarčio. Bet tų klaidelių pasitaiko, ne tik žaidimo pabaigoje, kai yra rezultatas. Žaidėjai gynyboje savo darbą turi atlikti iki teisėjo švilpuko. To norisi.
– „Petrovac“ buvo savo tarpsezonyje, o „Dinamo“ komanda yra įpusėjusi savo nacionalinį čempionatą. Kuo skiriasi pasiruošimas?
– To pasiruošimo beveik nėra. Mes žaidžiame kas tris dienas. Sužaidėme sekmadienį, turėjome praktiškai tik vieną treniruotę antradienį šioms rungtynėms. Daugiau vyksta vaizdo peržiūrų analizavimas. Šiuo metu laimime, o kai laimime ir žaidėjai greičiau atsistato.
– Kalbant apie atsistatymus, kokia šiuo metu traumuotų žaidėjų situacija.
– Nesinori prisikalbėti. Visuomet kai pasakau, kažkas atsitinka. Šiuo metu esu patenkintas. Jau beveik visi žaidėjai grįžę ir visi jie reikalingi, kadangi žaidžiame maždaug kas tris dienas ir taip rungtyniausime dar pora savaičių.
Andrius SkerlaVilniaus ŽalgirisTbilisio Dinamo
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