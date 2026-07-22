D. Trumpas rėžė iš peties – nori matyti FIFA bosą JT generalinio sekretoriaus kėdėje

„The New York Post“ praneša, kad D. Trumpas norėtų matyti G. Infantino Jungtinių Tautų (JT) organizacijos generaliniu sekretoriumi.
Teigiama, kad JAV prezidentas tiki, jog G. Infantino yra „gerbiamas visų pasaulyje“, ypač po JAV ir dar dviejų šalių rengto pasaulio futbolo čempionato, kuris baigėsi praėjusią savaitę.
D. Trumpas pridūria, kad pasaulis „pripažįsta, jog jis turi ypatingą gebėjimą suvienyti žmones“.
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Baltieji rūmai kol kas neatsakė į „Fox News Digital“ prašymą pakomentuoti šį klausimą.
G. Infantino, Šveicarijoje gimęs FIFA prezidentas, suartėjo su D. Trumpu pastaraisiais metais, tiek organizuodamas FIFA pasaulio klubų čempioną, tiek ir planetos pirmenybes.
Artimiausi JT generalinio sekretoriaus rinkimai bus rengiami kiek vėliau šiais metais. Pareigas naujasis sekretorius pradės eiti nuo kitų metų sausio 1 dienos. Šiuo metu šią poziciją užima Portugalijos prezidentas Antonio Guterresas.
Ar Infantino kandidatūra bus svarstoma šiam vaidmeniui, dar neaišku. „New York Post“ šaltiniai skelbia, kad G. Infantino norėtų kandidatuoti į generalinio sekretoriaus postą, D. Trumpas mano, jog jam tektų varžytis su septyniais silpnais kandidatais.
Vis dėlto FIFA prezidentas sulaukė kai kurių pasaulio futbolo organizacijų kritikos po to, kai pasaulio čempionate jis prisidėjo prie amerikiečio Folarino Baloguno panaikintos raudonos kortelės.
D. Trumpas patvirtino, kad paskambino G. Infantino dėl „prieštaringai vertinamos“ raudonos kortelės, o vėliau ši nuobauda buvo panaikinta.
Kol kas nėra aišku, ar G. Infantino bus perrinktas ir ketvirtai FIFA prezidento kadencijai. Organizacijos vadovo rinkimai vyks kitais metais.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Gianni InfantinoFIFA
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