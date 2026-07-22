FIFA nesiliauja stebinti – šį kartą panaikino muštynes sukėlusio argentiniečio raudoną kortelę

FIFA oficialiai patvirtino, kad po finalo rungtynių raudona kortele nubaustas Argentinos rinktinės saugas Leandro Paredesas vis dėlto negavo raudonos kortelės.
Finalinėje dvikovoje Argentina 0:1 nusileido Ispanijai, o nuaidėjus finaliniam teisėjo švilpukui L. Paredesas įsivėlė į muštynes – griebė už gerklės ispaną Ericą Garcią ir vėliau pargriovė jį, taip pat pargriautas buvo ir kitas Ispanijos rinktinės žaidėjas Gavi. Po šio momento aikšteje kilo masinis apsistumdymas.
BBC skelbia, kad nors iš pradžių oficialiame rungtynių protokole buvo rodoma, kad L. Paredesas gavo raudoną kortelę, šis įrašas buvo ištrintas. Šiuo metu galima matyti, kad raudonos kortelės L. Paredesui neliko.
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Tiesa, sausas iš balos argentinietis galimai ir neišlips – FIFA vis tiek pradėjo tyrimą dėl sukeltų muštynių.
Primename, kad tai ne pirmas kartas, kai FIFA panaikina raudoną kortelę šiame pasaulio futbolo čempionate.
Kiek anksčiau raudona kortelė buvo panaikinta amerikiečiui Folarinui Balogunui, tiesa, tąsyk prie to svariai prisidėjo ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris asmeniškai paprašė FIFA sušvelninti nuobaudą ir panaikinti kortelę.
FIFAraudona kortelėArgentinos vyrų futbolo rinktinė
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