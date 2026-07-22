Ispanus po mačo užsipuolęs Argentinos futbolininkas pasidalino vieša žinute

Aistros aikštėje virė ne tik rungtynių metu, bet ir nuaidėjus finaliniam švilpukui.
Po patirto pralaimėjimo Argentinos rinktinės žaidėjas Landro Paredesas prarado šaltą protą ir vieną po kito užsipuolė čempionais tapusius ispanus.
Argentinietis puolė varžovus kumščiais bei ėmė juos stumdyti aikštėje.
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Praėjus kuriam laikui Argentinos „Boca Juniors“ komandai atstovaujantis saugas išstojo su vieša žinute. Joje jis neužsiminė apie po mačo įvykusį incidentą.
„Šiandien rašau su giliu skausmu savo sieloje, nes nesugebėjome suteikti jums džiaugsmo, kurio mūsų šalis nusipelnė, bet mano širdis pilna pasididžiavimo dėl to, kad atidavėme viską, ką turėjome, kad vėl pakeltume vėliavą aukštai.
Buvo garbė būti dalimi geriausios Argentinos rinktinės istorijoje.
Ačiū tau, Argentina. Myliu tave šiandien ir visada“, – rašė L. Paredesas.
Primename, kad už savo siautėjimą aikštėje jis buvo nubaustas raudona kortele, bet vėliau FIFA šią paskirtą nuobaudą pašalino. Plačiau apie tai galite skaityti čia.