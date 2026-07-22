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Paaiškėjo, prieš kurią komandą Lietuvos futbolo rinktinė sužais draugiškas rungtynes

2026 m. liepos 22 d. 12:04
LFF
Pildosi Lietuvos vyrų rinktinės 2026 metų tvarkaraštis – oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių.
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Oficialiai patvirtinta, kad lietuvai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus.
Bilietų prekyba tiek į šias, tiek į UEFA tautų lygos namų rungtynes startuos jau artimiausiu metu. Futbolo sirgalių lauks įvairios akcijos, kurių metu perkant bilietus iškart į dvejas arba trejas rungtynes, bus taikomos nuolaidos.
Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną, 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Tai bus pirmosios iš dviejų numatytų kontrolinių šių metų rungtynių – kitos vyks lapkričio mėnesį.
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Lietuvos ir Andoros rinktinių keliai praeityje yra susidūrę du kartus ir abukart tai nutiko kontrolinėse rungtynėse. Tiesa, nutiko tai dar gana seniai – pirmą kartą komandos susitiko dar 1998-aisiais ir Lietuva tada laimėjo 4:0, antrasis susitikimas įvyko 2009-aisiais ir tas rungtynes Lietuva iškovojo pergalę 3:1.
Šiuo metu Andora FIFA reitinge užima 172 vietą, o komandą jau nuo 2010-ųjų treniruoja buvęs ilgametis rinktinės vartininkas Koldo Alvarezas.
Andora, kaip ir Lietuva, šį rudenį kovos UEFA tautų lygos D diviziono turnyre, jų varžovais grupėje bus Maltos ir Gibraltaro futbolininkai. Primename, kad Lietuva savo grupėje susitiks su Azerbaidžano ir Lichtenšteino komandomis.
Patvirtintos Lietuvos rinktinės rudens rungtynės:
Rugsėjo 24 diena | 21.45 val. | Lichtenšteinas – Lietuva | UEFA tautų lyga
Rugsėjo 27 diena | 16.00 val. | Lietuva – Azerbaidžanas | UEFA tautų lyga
Rugsėjo 30 diena | 19.00 val. | Lietuva – Andora | Kontrolinės rungtynės
Spalio 4 diena | 16.00 val. | Azerbaidžanas – Lietuva | UEFA tautų lyga
Lapkričio 16 diena | 19.00 val. | Lietuva – Lichtenšteinas | UEFA tautų lyga
Lietuvos vyrų futbolo rinktinėdraugiškos rungtynės

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